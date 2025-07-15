رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأربعاء، في عناوينها، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لترتفع حصيلة الشهداء إلى 58,479 شهيدا.

كما تناولت الصحف، إغلاق الاحتلال مداخل قرية اللبن الشرقية وتحويله بناية سكنية إلى ثكنة عسكرية وسرقة مصاغا ذهبيا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

أيمن عودة "باق": "واعمار الطغاة قصارُ

استقالة اللجنة الأممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين

من غزة إلى كل الوطن انطلاق وثيقة الإنقاذ الوطني

الاحتلال يغلق مداخل قرية اللبن الشرقية ويحول بناية سكنية إلى ثكنة عسكرية ويسرق مصاغا ذهبيا

اللواء إبراهيم العبد: الحفاظ على امن المخيمات وصون تضحياتها قرار وطني بالغ الأهمية

مصطفى: اتصالات وجهود مكثفة لاستعادة أموالنا لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة

"الأونروا": الضفة الفلسطينية تشهد أكبر نزوح منذ 1967

جهود فلسطينية أردنية لتخفيف معاناة العابرين على معبر الكرامة في موسم العودة

"القدس":

اســــتــــقــــالــــة لــــجــــنــــة الـــتـــحـــقـــيـــق الأممية بــجــرائــم الإبادة فـــي غــزة

الـــــقـــــنـــــاة 13: "تــــــقــــــدم كـــبـــيـــر" فـــــــي مـــــــفـــــــاوضـــــــات الــــــدوحــــــة

"الأونروا": إسرائيل تقتل يوميا صفا مدرسيا كاملا من الأطفال

أوامر إخلاء لـ 16 منطقة في غزة

خطر الموت يتهدد حياة مئات الجرحى والمرضى

أزمـة الانسحابات تهز حكومة نتنياهو

ناصر اللحام.. حرا

مستوطنون يحرقون مركبات ببرقة

الضفة تشهد أكبر نزوح من 1967

إســرائــيــل تــســرق الـحـمـيـر مـــن غـزة

السفير أوفتشا في ضيافة "القدس"

"الأيام":

اجتماع مصري قطري إسرائيلي لبحـث إدخـال المساعدات لغزة

أميـركـا: طـلـبـنا وقـف الـهجـمـات الإسرائيلية على القوات السورية

72 شهيدا.. إمطار مجوعين بالرصاص أمام مراكز المساعدات ونسف أحياء شرق غزة

الإعلام الإسرائيلي يؤكد حدوث تطور دراماتيكي وقطر تكشف أن المحادثات في مرحلتها الأولى

فرنسا: مؤتمر حل الدولتين سيناقش الاعتراف بالدولـة

صحيفة عبرية: إسرائيل تقرر نقل مسؤولية الحرم الإبراهيمي للمستوطنين

إصـابـات فـي اعـتـداءات اسـتـيـطـانـيـةّ تخللها إحراق ممتلكات وتوسعة بؤرة

قـرار بـقـطـع الـكـهـربـاء والـمـاء عن مكاتب "الأونروا" في القدس

الاتحاد الأوروبي يعجز عن اتخاذ قرار بـشـأن معـاقبـة انتهـاكـات إسـرائيـل

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