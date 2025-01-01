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مصر تؤكد استمرار رفضها تهجير الفلسطينيين من أرضهم

الثلاثاء 15 يوليو 2025 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تؤكد استمرار رفضها تهجير الفلسطينيين من أرضهم



القاهرة/سما/

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي استمرار رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيرا إلى بذل "جهود حثيثة" بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق وقف النار في غزة.


واستعرض وزير الخارجية المصري خلال لقاءاته مع عدد من نظرائه الأوروبيين الجهود المصرية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والاتصالات الجارية للعمل على حلحلة القضايا العالقة في المفاوضات، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي فى بروكسل.


وخلال لقائه بنظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أكد عبد العاطي "استمرار موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم"، وفق بيان لوزارة الخارجية الاثنين.

واستعرض الوزير مع نظيره البرتغالي باولو رانجل، الترتيبات الجارية لاستضافة مؤتمر القاهرة الوزاري للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، مشيرا إلى اعتزام مصر، استضافة المؤتمر فور الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وأكد عبد العاطي أهمية التوصل إلى حل دائم وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي لقاء مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، شدد عبد العاطي، على ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية وحصار المدنيين واستخدام التجويع كسلاح، مؤكدا ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة وتحمل إسرائيل لمسؤوليتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

وشدد الوزير المصري على موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم واعتزام مصر، وتطلعها إلى مشاركة أوروبية واسعة في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار في غزة.

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