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برلماني أردني يوجه سؤالا محرجا عن سوريا لوزير خارجية المملكة

الثلاثاء 15 يوليو 2025 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني أردني يوجه سؤالا محرجا عن سوريا لوزير خارجية المملكة



عمان/سما/

وجه النائب الأردني صالح العرموطيk يوم الاثنين، سؤالا نيابيا لوزير الخارجية أيمن الصفدي بخصوص عدم تعيين سفير أردني لدى الجمهورية العربية السورية.


وجاء في الرسالة: "استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي  لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الخارجية".

وقال في السؤال: "لماذا لم تعين الحكومة الأردنية لغاية الآن سفيرا لها في الجمهورية العربية السورية خاصة أن العلاقات السياسية قائمة بشكل مقبول والتنسيق على المستوى الوزاري قائم بالإضافة إلى التنسيق الفني والأمني والعسكري بين البلدين بخصوص قضايا كثيرة ومهمة كالمياه والحدود وتهريب السلاح والمخدرات خاصة وأن وجود السفير له دلالات سياسية وتربط الأردن جغرافيا مع سوريا حدود تزيد عن 374 كيلومترا".

وأضاف: "لماذا لا يوجد للأردن سفارة و/ أو قنصلية في جمهورية أوغندا وما هي الأسباب التي تحول دون ذلك".

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