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ترقب أمريكي لرد فعل بوتين على قرارت ترامب حول تسليح كييف

الثلاثاء 15 يوليو 2025 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترقب أمريكي لرد فعل بوتين على قرارت ترامب حول تسليح كييف



واشنطن/سما/

أكد المندوب الأمريكي في حلف "الناتو" ماثيو ويتاكر أنه ينتظر رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الدعم العسكري لكييف.


وقال ويتاكر خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز": "من الواضح أنه (بوتين) سيرد، ليس فقط على حقيقة أن الأسلحة الأمريكية أصبحت متاحة بسهولة للأوكرانيين، على حساب أوروبا، ولكنه سيرد أيضا على الرسوم المفروضة على الصين والهند وغيرهما ممن يشترون النفط الروسي".


ووفقا لويتاكر، فإن قرار ترامب بتزويد كييف بالأسلحة على حساب الأوروبيين سيكون "خطوة عظيمة" لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته في البيت الأبيض إن أوكرانيا ستتلقى قريبا 17 صاروخ "باتريوت" من دولة لا تحتاجها حاليا. ومع ذلك، لم يكن واضحا من تصريح ترامب ما إذا كان يشير إلى المجمع الدفاعي الكامل.

وفي وقت سابق، وعد ترامب بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدا أنه كان يتحدث في المقام الأول عن وسائل "دفاعية". وأكد موقع "أكسيوس" في ذلك الوقت أن ترامب وعد بإرسال عشرة صواريخ "باتريوت" الاعتراضية المضادة للطائرات إلى أوكرانيا على الفور.

من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعًا لروسيا. وشدد الوزير على أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. وأكد الكرملين أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

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