تجاوزت كل الخطوط الحمراء.. هجوم مصري على "إسرائيل" بسبب سوريا

شن الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري هجوما حادا على إسرائيل بسبب "اعتداءاتها" على سوريا، قائلا إنها تمارس "البلطجة" و"تجاوزت كل الخطوط الحمراء".

وقال بكري، في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، الاثنين، إن "‏تدخل الجيش الإسرائيلي والاعتداء على الجيش السوري الذي يسعى لفض الاشتباكات في السويداء، هي بلطجة تكشف عن تجاوز العدو لكل الحدود، ويمثل اعتداء سافرا على أراض عربية".

واعتبر بكري، أن "صمت الحكومة السورية على اعتداءات العدو منذ البداية، والسعي لتوقيع اتفاق للتطبيع هو الذي شجع المحتل الصهيوني على تجاوز كل الخطوط الحمراء لبلد عربي ذي سيادة".

وشهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، أمس الأحد، اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من الدروز وعشائر البدو، بعد حادثة سلب على طريق دمشق-السويداء، تلاها سلسلة من عمليات الخطف المتبادل بين الطرفين واشتباكات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وقطع طريق دمشق-السويداء الدولي وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المحافظة.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية صباح اليوم أنها باشرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية نشر وحداتها العسكرية المتخصصة بالمناطق المتأثرة في السويداء وتوفير ممرات آمنة للمدنيين وفك الاشتباكات بسرعة وحسم.

ولاحقا أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية بمقتل عناصر من قوات الجيش وجرح آخرين إثر هجوم شنته مجموعات خارجة عن القانون على وحدات من قوات فض النزاع في ريف السويداء.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عدة دبابات في منطقة قرية سميع بمحافظة السويداء.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري قوله إن استهداف دبابات سورية بالسويداء يأتي على خلفية "هجمات إرهابية ضد الدروز".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني تأكيده أن دبابات سورية تجاوزت الخط الذي حددته إسرائيل داخل سوريا فهاجمتها الطائرات.