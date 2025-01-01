  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تعلن عن خطها الأحمر في "تخصيب اليورانيوم"

الثلاثاء 15 يوليو 2025 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن عن خطها الأحمر في "تخصيب اليورانيوم"



طهران/سما/

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن التخصيب يُعد من الخطوط الحمراء لإيران ولن تعقد أي مفاوضات "ستُربط بوقف التخصيب".


وأشار ولايتي خلال لقائه مع وزير الداخلية الباكستاني، سيد محسن نقوي إلى "تطورات المنطقة، وخاصة الجرائم والاعتداءات التي ارتكبها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي ضد إيران، وجرائمه الوحشية في غزة"، مؤكدا على "ضرورة التشاور والتضامن بين الدول الإسلامية في مواجهة هذه الانتهاكات غير القانونية".


كما تطرق إلى أوضاع منطقة القوقاز وجمهورية أذربيجان، قائلاً: "لديكم علاقات وثيقة مع أذربيجان، ولكن يجب الانتباه إلى أن حكومة هذا البلد تتخذ خطوات تتنافى مع مواقف الأمة الإسلامية، مثل الوساطة بين الجولاني والكيان الصهيوني وتصدير النفط إلى إسرائيل في خضم جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني. يمكنكم أن تسألوهم: لماذا تُتخذ مثل هذه الإجراءات المخالفة لنهج العالم الإسلامي؟".

وفيما يخص احتمال التفاوض مع الولايات المتحدة، قال ولايتي: "نحن لا نعارض إجراء مفاوضات غير مشروطة تحترم الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية، ولكن حين يطالبوننا بوقف التخصيب، فهذا يُعد تجاوزا لتلك الخطوط، وبالتالي فإن أي تفاوض مشروط بذلك لن يتم أبدا".

وفي ختام حديثه، وصف ولايتي تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها "متناقضة وغير موثوقة".

من جانبه، أدان وزير الداخلية الباكستاني "اعتداءات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وأكد دعم بلاده لمواقف إيران.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي كبير: مفاوضات مكثفة في الدوحة.. نتنياهو اتخذ القرار

“ثمة فرصة تاريخية لتوسع إسرائيل”.. “همسة مسربة”إلتقطها مايكروفون ساخن لـ"نتنياهو" في واشنطن ..

مصر تحذر إسرائيل من "قنبلة موقوتة" تهدد اتفاقية السلام

قطر تكشف عن آخر تفاصيل وكواليس مفاوضات وقف النار في غزة: اللقاءات مستمرة دون سقف زمني ..

استشهاد النائب فرج الغول..مجازر في الشاطئ وغزة بقصف إسرائيلي عنيف

ديجل هتوراه" ينسحب من الحكومة الاسرائيلية ودرعي سيحسم مستقبلها …

سابقة في فرنسا: سيتم الاعتراف بالغزيين غير المسجلين لدى الأونروا كلاجئين

الأخبار الرئيسية

6876638042360425ee12437a

تزامنا مع اجتماع مصري قطري إسرائيلي بالقاهرة.. توافق جديد في بنود اتفاق وقف حرب غزة

6876641742360424f330a69a

وزير الشتات الإسرائيلي يدعو إلى القضاء على الرئيس السوري أحمد الشرع

7-26-730x438

الغارات الإسرائيلية توقع عشرات الضحايا بينهم قيادي في حماس.. والمقاومة تكشف عن محاولة أسر جندي

20250715105036afpp-afp_66t87x6.h-730x438

باحث “الإبادة الجماعية” عومير بارتوف يؤكد أن ما يجري في غزة محاولة محو ممنهجة للفلسطينيين

قطر تكشف عن آخر تفاصيل وكواليس مفاوضات وقف النار في غزة: اللقاءات مستمرة دون سقف زمني ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية