الصحفي الاميركي كارلسون يتحدى بينيت ويدعوه لمناظرة عن علاقة الموساد بقضية جنسية كبرى

واشنطن / وكالات /

دعا الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إلى التحدث في لقاء عن علاقات جيفري إبستين المتهم بالاستغلال الجنسي للقاصرات بالحكومة الإسرائيلية.

وكتب كارلسون ردا في منصة "إكس" على منشور بينيت، الذي أنكر فيه علاقة الحكومة الإسرائيلية بإبستين أنه: "بدلا من إطلاق التهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي، لماذا لا نجري مقابلة حول علاقات جيفري إبستين بالحكومة الإسرائيلية، سوف نتواصل مع مكتبك هذا الصباح".

وفي وقت سابق وصف بينيت عبر منصة "إكس" زعم كارلسون بأن إبستين كان على صلة بجهاز الموساد بأنه "خاطئ تماما"، وأكد بينيت الذي ترأس الحكومة الإسرائيلية في الفترة ما بين 2021-2022، أن أفعال إبستين، بما في ذلك الأفعال الإجرامية، لا علاقة لها بإسرائيل.

وكان كارلسون الذي تحدث في وقت سابق بمؤتمر "نقطة تحول الولايات المتحدة" في فلوريدا، قد أعرب عن اعتقاده بأن إبستين على صلة مباشرة بحكومة أجنبية، مشيرا خلال تصريحاته إلى أن المشكلة هي الحكومة الإسرائيلية واشتكى من أن أي محاولات لإثارة الموضوع تنتهي باتهامات بمعاداة السامية.

وكان إبستين قد اعترف عام 2008 بالذنب في تهم تتعلق بالاستغلال الجنسي للقاصرات، وأُدرج في قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية، وهزت هذه الفضيحة الجنسية المجتمع الأمريكي، وما زالت تداعياتها مستمرة حتى الآن.