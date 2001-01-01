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استقالة أعضاء لجنة الأمم المتحدة المعنية بانتهاكات حقوق الانسان في فلسطين

الثلاثاء 15 يوليو 2025 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة أعضاء لجنة الأمم المتحدة المعنية بانتهاكات حقوق الانسان في فلسطين



وكالات - سما-

قدم أعضاء اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من مناصبهم، قائلين إن الوقت قد حان لتجديد تركيبتها، وفق ما أفاد به متحدث باسم الأمم المتحدة.

وتم تشكيل اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء في عام 2001، وشغلت الجنوب إفريقية نافي بيلاي (83 عاما)، التي سبق أن رأست المحكمة الدولية لرواندا، رئاسة اللجنة

وأرجعت بيلاي سبب الاستقالة إلى سنّها في رسالة أعلنت فيها استقالتها.

وقال الأسترالي كريس سيدوتي (74 عاما) في رسالته إن هذا "الوقت مناسب" لتجديد تركيبة اللجنة، في حين قال الهندي ميلون كوثاري وهو في أواخر الستينات من عمره، إنه "تشرّف" بعضويته في اللجنة.

وطلب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يورغ لاوبر من الدول الأعضاء في المجلس اقتراح أعضاء جدد للجنة بحلول 31 أغسطس المقبل.

وأوضح المتحدث باسم المجلس باسكال سيم أن الهدف هو تعيين خبراء جدد في بداية نوفمبر، بمجرد أن يقدّم أعضاء اللجنة الثلاثة المستقيلون تقريرهم الأخير خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل في نيويورك.

واتهمت اللجنة إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" و"جريمة الإبادة" منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتعرضت اللجنة إلى ضغوطات هائلة خلال عملها وقادت تحقيقات معمقة ورصينة وأصدرت تقارير يعتد بها، آخرها تقرير عن الهجمات الإسرائيلية على المرافق التعليمية والمواقع الدينية والثقافية.

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