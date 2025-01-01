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الجيش الاسرائيلي يعلن رسمياً عن مقتل 3 جنود بمعارك مع المقاومة الفلسطينية في غزة..

الإثنين 14 يوليو 2025 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يعلن رسمياً عن مقتل 3 جنود بمعارك مع المقاومة الفلسطينية في غزة..



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة جنود بالإضافة إلى إصابة ضابط في كتيبة المدرعات 52 بجراح خطيرة، شمالي قطاع غزة.

ووفقا للإعلام الاسرائيلي فقد استهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال في أوقات متزامنة في كل من خان يونس وجباليا وحي التفاح وحي الشجاعية.

وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على موقع العمليتين في حيي الشجاعية والتفاح.

ووفقا لما نشرته المواقع الإسرائيلية، فقد قُتل 3 جنود باستهداف دبابة ميركافا بقذيفة مضادة للدروع في قطاع غزة.

بالمقابل، ذكرت مصادر إسرائيلية أن 3 جنود قُتلوا وأُصيب آخرون بجروح خطيرة في استهداف قوة هندسية بجباليا شمالي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم العثور على جزء من جثة جندي للاحتلال بعد اشتباكات اليوم في قطاع غزة.

كما استهدفت المقاومة بعبوة ناسفة كبيرة آلية للاحتلال أدت إلى احتراقها بالكامل، وفُقد على إثرها جندي تم العثور عليه لاحقا، حيث فعّل جيش الاحتلال بروتوكول هانيبال.

وفي وقت لاحق، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت "ناقلة جند صهيونية يعتليها أحد الجنود الصهاينة قرب مفترق "شارع 5″ مع السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع، ورصد مجاهدونا تدخّل الطائرات المروحية للإخلاء".

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