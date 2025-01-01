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صورة جديدة توثق استخدام الاحتلال فلسطينيا بغزة درعا بشريا (شاهد)

الإثنين 14 يوليو 2025 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة جديدة توثق استخدام الاحتلال فلسطينيا بغزة درعا بشريا (شاهد)



القدس المحتلة/سما/

بثت حسابات تلاحق جرائم الحرب التي يرتكبها جنود الاحتلال، قيام جنديين من لواء غولاني باستخدام فلسطيني من قطاع غزة درعا بشرية، من أجل الاستعراض، و التقاط صورة مع زميلهم الذي قتل على يد المقاومة.

ويظهر الفلسطيني مقيد اليدين، وقد أخفيت ملامحه بالكامل، وهو يجلس داخل منزل لا يعرف موقعه، وخلفه جنديا يرفعان علم لواء غولاني وعليه صورة الجندي القتيل.

وأشار حساب "جينوسايد تراكر" الذي يتتبع جرائم الإبادة لجنود الاحتلال بغزة، ويفضحها بالصور، إلى أن الجنود تعهدوا بالانتقام للقتيل.

ولا يعرف مصير الفلسطيني الذي ظهر في الصورة، لكن الكثير من التقارير سابقا، كشفت قيام الاحتلال باستخدام سكان غزة دروعا بشرية، والاعتراف بأن من كانوا يطلقون سراحهم، يجري إطلاق النار عليهم بعد ابتعادهم مسافة قليلة من باب التسلية بين الجنود والتدرب على القنص.

وكانت صحيفة هآرتس، كشفت قبل أشهر، نقلا عن ضابط كبير، أن جيش الاحتلال يستخدم الفلسطينيين دروعا بشرية، ما لا يقل عن 6 مرات يوميا.

وأوضحت أن قادة ميدانيين يعلمون بأفعال الجنود، دون أن يفعلوا شيئا، في موافقة ضمنية على جرائمهم.

وأشارت إلى أن كل فصيل تقريبا بغزة، يحتفظ بدرع بشري، ولا تدخل أي قوة مشاة منزلا قبل تفتيشه من قبل الدرع البشرية، ونقلت عن الضابط، أن اللجوء لهذه الجريمة، لتأمين الجنود، لأن الاقتحام يجري بطريقة أسرع بدلا من الروبوتات أو الطائرات المسيرة.

وشدد على أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية، ممارسة يومية، لا علاقة لها بالأمن، وأحيانا يستخدمون لتفجير البيوت وإحراقها.


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