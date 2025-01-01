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وفاة "عراب الاستيطان" الإسرائيلي فاقد عينه في مصر

الإثنين 14 يوليو 2025 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة "عراب الاستيطان" الإسرائيلي فاقد عينه في مصر



القدس المحتلة/سما/

توفى موشيه زار، أحد أبرز قادة الحركة الاستيطانية الإسرائيلية المدان المشهور بسرقة آلاف الدونمات في الضفة العربية، والذي فقد إحدى عينيه خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.


وتوفي زار يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 88 عاما. حيث كان قد ولد عام 1937 في القدس المحتلة لعائلة يهودية مهاجرة من إيران، واشتهر بدوره المحوري في توسيع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

خلال مسيرته الحافلة، شارك زار في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ضمن "وحدة 101" العسكرية بقيادة أرييل شارون، حيث فقد إحدى عينيه خلال تلك الأحداث. كما أدين بالانتماء لمنظمة إرهابية يهودية بعد تورطه في تفجير استهدف رئيس بلدية نابلس عام 1980.

عرف زار بلقب "عراب الاستيطان" نظرا لدوره الرئيسي في سرقة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وإنشاء العديد من المستوطنات غير القانونية. وقد عاش في مستوطنة "كارني شمرون" وكان أبا لتسعة أبناء، بينهم ابنه جلعاد الذي قتل خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

في سنواته الأخيرة، أعرب زار عن ندمه على بعض أفعاله، قائلا في تصريحات صحفية: "أعتقد أن الحركة السرية اليهودية لم تفعل الصواب". ويترك الراحل وراءه إرثا استيطانيا مثيرا للجدل، شكل ولا يزال أحد أهم معوقات عملية السلام في المنطقة.

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