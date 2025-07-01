"إسرائيل" تنهب الحمير من غزة وفرنسا تمنحها "حق اللجوء"

كشفت قناة "كان" العبرية عن عملية نهب منظم لعشرات الحمير من قطاع غزة، بمشاركة جمعيات إسرائيلية وبتواطؤ مؤسسات أوروبية، أبرزها فرنسية وبلجيكية.

وبحسب التقرير، نفذ جنود الجيش الإسرائيلي عمليات تجميع للحمير من المناطق التي اجتاحوها داخل قطاع غزة، تحت ذريعة أنها "مريضة أو مهملة"، فيما جرى توثيق ذلك إعلاميا على أنه "حملة إنقاذ بيطري"، رغم أن هذه الحيوانات كانت وسيلة نقل أساسية للمدنيين في ظل الحصار، ما يحول العملية إلى مصادرة قسرية لممتلكات مدنية أثناء نزاع مسلح، يصنفها القانون الدولي كجريمة حرب.

وكشف التقرير أن الحمير التي جمعت من غزة نقلت إلى مزرعة تدعى "لنبدأ من جديد" (Starting Over Sanctuary) في "موشاف حرّوت" جنوب تل أبيب، وتديرها ناشطة تدعى شارون كوهين.

مديرة مزرعة "لنبدأ من جديد" (Starting Over Sanctuary) في تل أبيب، شارون كوهين.

وتقوم المزرعة بعرض هذه الحيوانات كضحايا لـ"صدمة نفسية"، وتزعم حاجتها إلى علاج خاص، دون أي تواصل مع أصحابها الأصليين أو وجود مستندات ملكية تثبت قانونية ما جرى.

وفي 18 مايو 2025، جرى شحن أول دفعة من الحمير، وتضم 58 حمارا، من مطار بن غوريون إلى مطار لييج في بلجيكا، ثم إلى ملاجئ حيوانات في فرنسا وبلجيكا، بتنسيق مع مؤسسة Network for Animals، التي تديرها غلوريا ديفيز وشانون إدواردز، وبواسطة شركة Orien Cargo الإسرائيلية.

من بين هذه الملاجئ، برزت محمية "La Tanière – Zoo Refuge" قرب مدينة شارتر الفرنسية، التي استقبلت الحمير بحفاوة واحتفت بها كرمز "للرحمة والتحضر"، مقدمة لكل حمار "قصة نجاة من الجحيم"، دون أي إشارة إلى أصله أو مالكه الفلسطيني.

"الحمير المُنقذة" في طريقها إلى أوروبا



