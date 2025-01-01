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اليونيسف: تقارير مروعة عن ارتقاء 7 أطفال في غزة أثناء انتظارهم للحصول على المياه

الإثنين 14 يوليو 2025 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونيسف: تقارير مروعة عن ارتقاء 7 أطفال في غزة أثناء انتظارهم للحصول على المياه



غزة/سما/

أعربت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" عن صدمتها إزاء تقارير تحدثت عن ارتقاء 7 أطفال في قطاع غزة أثناء انتظارهم للحصول على المياه في إحدى نقاط التوزيع.


وقالت المديرة التنفيذية كاثرين راسل إن هذه الحادثة المروعة تأتي بعد أيام فقط من ارتقاء أطفال ونساء آخرين أثناء انتظارهم لتلقي المساعدات الغذائية.

وشددت كاثرين راسل على أن استهداف الأطفال والنساء في مثل هذه الظروف يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت المديرة التنفيذية لليونيسف السلطات الإسرائيلية بمراجعة قواعد الاشتباك فورا واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين وعلى رأسهم الأطفال، وفقا لما يفرضه القانون الدولي.

وأكدت اليونيسف أن الأطفال في غزة يدفعون ثمنا باهظا بسبب استمرار الحرب، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان للمحتاجين.

وأسفرت غارة جوية إسرائيلية، الأحد، عن مقتل 10 أطفال في نقطة توزيع مياه وسط غزة، وفقا لمستشفى العودة.

و‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬عشرة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أغلبهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬قتلوا ‬وأصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬‬في‭ ‬ضربة‭ ‬صاروخية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬نقطة‭ ‬لتوزيع‭ ‬المياه‭.

وأظهر مقطع فيديو من المشهد الفوضوي العديد من الضحايا بينهم أطفال.

وزعم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يستهدف‭ ‬مسلحا‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لكن‭ ‬الصاروخ‭ ‬تعطل‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬سقوطه‭ ‬‮‬على‭ ‬بعد‭ ‬عشرات‭ ‬الأمتار‭ ‬من‭ ‬هدفه‬‭. ‬

هذا ومع استمرار الحرب المدمرة والكارثة الإنسانية المتفاقمة يوما بعد يوم، تظل مفاوضات وقف إطلاق النار تراوح مكانها حيث تستمر الخلافات بين إسرائيل وحماس حول مدى الإنسحاب الإسرائيلي من القطاع.

ولم تحرز المحادثات غير المباشرة في الدوحة التي تتناول اقتراحا أمريكيا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تقدما يذكر وسط تبادل الاتهامات بالتعنت.

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