إعلام عبري: مؤيدون للفلسطينيين استهدفوا مطعما إسرائيليا في العاصمة اليونانية أثينا

القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام عبرية إن 6 أشخاص ملثمين مؤيدين للفلسطينيين قاموا بتخريب مطعم إسرائيلي في العاصمة اليونانية أثينا يوم الأحد.



وأضافت التقارير العبرية أن الملثمين رسموا شعارات معادية لإسرائيل والسامية ومؤيدة للفلسطينيين على جدران المطعم.

وذكرت أن مطعم "كينغ داوود برغر" في العاصمة اليونانية مملوك لإسرائيلي، ويقع في ساحة مركزية وسياحية في المدينة.

وأشارت نقلا عن شهود عيان، إلى أن مجموعة من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين وصلت إلى المطعم وهتفت بشعارات معادية لإسرائيل وألقت منشورات داخل المطعم وعلى الموظفين، وخطوا شعارات غرافيتي على جدرانه كتب عليها "لا يوجد صهيوني آمن هنا".

ووصلت الشرطة بعد حوالي 15 دقيقة، كما حل ممثلو قسم جرائم الكراهية بالمكان وأخبروا مدير المطعم أنه "إذا تمكنوا من التعرف على الوجوه من الفيديو، فسيتم اعتقالهم وإلا فلا سبيل إلى فعل شيء.

وأفاد صاحب المطعم بأن الملثمين دخلوا المطعم ومعهم علب بخاخ، وشعر الموظفون بالذعر ولم يفهموا من هم أو ما الذي يريدونه، وصرخوا في وجه الموظفين بعدم التحرك من أماكنهم ورشوا المطعم كله بشعارات معادية للسامية ومعادية لإسرائيل، وفق تعبيره.

ووقع الهجوم في الوقت الذي كان فيه الموظفون يستعدون لافتتاح المطعم بعد انتهاء عطلة السبت، وذلك في منطقة قريبة من مكان يوجد فيه رجال الشرطة بشكل دائم، بحسب الرواية الإسرائيلية.

وافتتح المطعم قبل نحو شهر ونصف فقط وهو ملتزم بقواعد الشريعة اليهودية ويقع في قلب العاصمة اليونانية المعروفة بكثرة الزوار الإسرائيليين.