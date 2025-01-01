  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعلام عبري: مؤيدون للفلسطينيين استهدفوا مطعما إسرائيليا في العاصمة اليونانية أثينا

الإثنين 14 يوليو 2025 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: مؤيدون للفلسطينيين استهدفوا مطعما إسرائيليا في العاصمة اليونانية أثينا



القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام عبرية إن 6 أشخاص ملثمين مؤيدين للفلسطينيين قاموا بتخريب مطعم إسرائيلي في العاصمة اليونانية أثينا يوم الأحد.


وأضافت التقارير العبرية أن الملثمين رسموا شعارات معادية لإسرائيل والسامية ومؤيدة للفلسطينيين على جدران المطعم.

وذكرت أن مطعم "كينغ داوود برغر" في العاصمة اليونانية مملوك لإسرائيلي، ويقع في ساحة مركزية وسياحية في المدينة.

وأشارت نقلا عن شهود عيان، إلى أن مجموعة من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين وصلت إلى المطعم وهتفت بشعارات معادية لإسرائيل وألقت منشورات داخل المطعم وعلى الموظفين، وخطوا شعارات غرافيتي على جدرانه كتب عليها "لا يوجد صهيوني آمن هنا".

ووصلت الشرطة بعد حوالي 15 دقيقة، كما حل ممثلو قسم جرائم الكراهية بالمكان وأخبروا مدير المطعم أنه "إذا تمكنوا من التعرف على الوجوه من الفيديو، فسيتم اعتقالهم وإلا فلا سبيل إلى فعل شيء.

وأفاد صاحب المطعم بأن الملثمين دخلوا المطعم ومعهم علب بخاخ، وشعر الموظفون بالذعر ولم يفهموا من هم أو ما الذي يريدونه، وصرخوا في وجه الموظفين بعدم التحرك من أماكنهم ورشوا المطعم كله بشعارات معادية للسامية ومعادية لإسرائيل، وفق تعبيره.

ووقع الهجوم في الوقت الذي كان فيه الموظفون يستعدون لافتتاح المطعم بعد انتهاء عطلة السبت، وذلك في منطقة قريبة من مكان يوجد فيه رجال الشرطة بشكل دائم، بحسب الرواية الإسرائيلية.

وافتتح المطعم قبل نحو شهر ونصف فقط وهو ملتزم بقواعد الشريعة اليهودية ويقع في قلب العاصمة اليونانية المعروفة بكثرة الزوار الإسرائيليين.

الأكثر قراءة اليوم

الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني يرفض تقرير الجزيرة حول ظاهرة ابو شباب برفح

ويتكوف "متفائل" بشأن صفقة تهدئة غزة..

ترامب : تهدئة في قطاع غزة خلال أسبوع ..

يديعوت : نتنياهو يبدي مرونة و مستعد للتنازل في محور موراج والصفقة خلال أيام

نتنياهو يعد سموتريتش باستئناف الحرب بعد الهدنة في غزة..

قتلى وجرحى من جيش الاحتلال في عمليات متزامنة للمقاومة الفلسطينية في جنوب وشمال قطاع غزة

خلال لقاء بلير..الرئيس عباس: حماس لن تحكم قطاع غزة في اليوم التالي

الأخبار الرئيسية

0-8-730x438

حماس تتهم نتنياهو بتعطيل التفاوض.. والوسطاء يسعون لتضييق فجوات اتفاق الهدنة

6874cb5e4c59b719311bbcac

مصر تحذر إسرائيل من "قنبلة موقوتة" تهدد اتفاقية السلام

68749c334c59b7175f0b8494

أولمرت يصف خطة "المدينة الإنسانية" في رفح بأنها "معسكر اعتقال"

68748cb14c59b718d11a57f5

قناة عبرية: الجيش أبلغ نتنياهو أن بناء "المدينة الإنسانية" برفح يحتاج عاما كاملا

687418d64c59b717575ef9b7

"قناة 14" العبرية: مهمة الجيش الإسرائيلي حاليا تدمير بيت حانون بأسرع وقت ممكن وقتل كل عناصر حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية