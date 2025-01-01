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إعلام إسرائيلي: الجيش أنقذ متعاونين فلسطينيين حوصروا تحت أنقاض مبنى منهار جنوب غزة

الإثنين 14 يوليو 2025 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: الجيش أنقذ متعاونين فلسطينيين حوصروا تحت أنقاض مبنى منهار جنوب غزة



القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الأحد، إن جيش الدفاع الإسرائيلي أنقذ في الأسابيع الأخيرة، مجموعة من المتعاونين الفلسطينيين الذين حوصروا تحت أنقاض مبنى منهار جنوب قطاع غزة.


وأضافت أن الجيش أرسل هؤلاء الفلسطينيين لإجراء عمليات بحث هناك، وبعد إصابتهم، أرسلت قوات لإنقاذهم من تحت الأنقاض.

وأفادت بأنه تم إرسال مروحية خصيصا لهذا الحدث تقل مقاتلين وطبيبا من الوحدة 669 ، حيث قدم العلاج الطبي لأحد الجرحى الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن الفلسطيني نقل لاحقا بطائرة مروحية إلى مستشفى إسرائيلي لتلقي العلاج.

ووفق المصدر ذاته، دأبت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة على مساعدة مجموعات فلسطينية معارضة لحماس، حيث تقوم أيضا بمهام مختلفة لصالحها مثل تأمين قوافل المساعدات الإنسانية ومسح المباني المشبوهة.

وأشهر هذه المجموعات هي مجموعة "ياسر أبو شباب" التي تعمل في منطقة رفح والتي زودتها إسرائيل ببنادق كلاشينكوف.

وذكرت الهيئة أن الأمر لا يقتصر على المساعدة بالأسلحة فحسب بل يشمل أيضا الإنقاذ والإجلاء بعد إصابتهم في مهمة نيابة عن الجيش الإسرائيلي وإسرائيل.

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