الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة عدة دبابات في قرية سميع ⁧بمحافظة السويداء⁩

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه هاجم قبل قليل عدة دبابات في منطقة قرية سميع بمحافظة السويداء في جنوب ⁧سوريا⁩.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تقرير أولي - قبل قليل، ضرب جيش الدفاع الإسرائيلي عددا من الدبابات في جنوب سوريا، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري قوله إن استهداف دبابات سورية بالسويداء يأتي على خلفية "هجمات إرهابية ضد الدروز".

بدورها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني تأكيده أن دبابات سورية تجاوزت الخط الذي حددته إسرائيل داخل سوريا فهاجمتها الطائرات.

وكانت المرجعية الروحية الدرزية في محافظة السويداء، أعنلت اليوم الاثنين، رفضها دخول "قوات الأمن العام وهيئة تحرير الشام" إلى المنطقة، مطالبة بحماية دولية.

وقتل 37 شخصا وأصيب العشرات، في اشتباكات اندلعت أمس الأحد، بين مسلحين دروز وبدو في محافظة السويداء في جنوب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وخلال ساعات صباح هذا اليوم، شهدت قرى في ريف السويداء الغربي اشتباكات عنيفة في قرى الطيرة ولبين وجرين وغيرها.

وذكر موقع "السويداء 24" أن مجموعات مسلحة أضرمت النيران في بعض البيوت السكنية في قرية الطيرة، والاشتباكات لا تزال مستمرة هناك، حيث تتصدى الفصائل المحلية مع السكان لمحاولات الهجوم التي تتعرض لها القرى الغربية، وسط حركة نزوح للأهالي.

ونشرت وسائل إعلام سورية الاثنين، صورا أظهرت انتشار قوات الجيش السوري والأمن في محافظة السويداء جنوب سوريا، فيما أكدت وزارة الداخلية التوجه نحو حسم الوضع الميداني.

وقالت مصادر إعلامية إن قوات فض النزاع التي بدأت دخول السويداء، قامت بنزع سلاح ثقيل كان بحوزة المجموعات الخارجة عن القانون، وذلك في إطار جهود إعادة الاستقرار وفرض سيادة الدولة.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت صباح يوم الاثنين أنها باشرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية نشر وحداتها العسكرية المتخصصة بالمناطق المتأثرة في السويداء وتوفير ممرات آمنة للمدنيين وفك الاشتباكات بسرعة وحسم، مؤكدة التزام جنودها بحماية المدنيين وفق القانون.

ودعت وزارة الدفاع السورية جميع الأطراف في السويداء إلى التعاون مع قوى الأمن والتمسك بضبط النفس، مؤكدة الاستعداد التام لدعم أي مبادرة تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي.

ولاحقا أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية، بمقتل 4 عناصر من قوات الجيش وجرح آخرين إثر هجوم شنته مجموعات خارجة عن القانون على وحدات من قوات فض النزاع في ريف السويداء.