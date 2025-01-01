سوريا : عشرات القتلى وأكثر من 100 جريح في السويداء وإسرائيل تتدخل..

القدس المحتلة/سما/

تصدّرت الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء مؤخراً الأنباء والأخبار لاسيما بعد سقوط العديد من القتلى والجرحى إثر اشتباكات بين عشائر بدو ومسلحين دروز.

وتجاوز عدد القتلى الـ37 شخصاً فيما أصيب أكثر من 50 آخرين، الأمر الذي أرسى توترات كبيرة في المنطقة الواقعة جنوب سوريا.

معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة في السويداء، العميد نزار الحريري، قال إنَّ الاشتباكات المسلحة ناجمة عن "حادثة سلب وقعت مؤخراً على طريق دمشق - السويداء طالت أحد المواطنين العاملين في القطاع التجاري، وما أعقبها من ردود أفعال متوترة تمثلت بوقوع عمليات خطف متبادلة".

وقال شهود إن أعمال العنف اندلعت بعد موجة من عمليات الخطف التي شملت اختطاف تاجر درزي يوم الجمعة على الطريق السريع الذي يربط دمشق بالسويداء.

هذه هي المرة الأولى التي يندلع فيها قتال طائفي داخل مدينة السويداء نفسها، عاصمة المحافظة ذات الأغلبية الدرزية.

وتشكل محافظة السويداء أكبر تجمع للدروز في سوريا، الذين يقدر عددهم بنحو 700 ألف نسمة.

و قال ريان معروف، الباحث الدرزي المقيم في السويداء ومدير موقع السويداء 24 إن هذه الدائرة من العنف انفجرت بشكل مخيف، وإذا لم تنتهِ فإن الأمور نتجه نحو حمام من الدماء

وزارة الداخلية السورية قالت إن ما يجري في السويداء، هو نتيجة غياب مؤسسات الدولة الرسمية في المنطقة، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى وانفلات الوضع الأمني، وعجز المجتمع المحلي على احتواء الأزمة، بحسب بيان لها.

الوزارة أكدت أن وحدات من قواتها بالتنسيق مع وزارة الدفاع ستبدأ تدخلاً مباشراً في المنطقة لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات.

من جهته قال جيش الاحتلال ان قواته دمرت عدد من الدبابات السورية التي تجاوزت المنطقة التي حددها الجيش كمنطقة ممنوع تجاوزها باتجاه محافظة السويداء.