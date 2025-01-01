كيف نجا العراق من «تهديد وجودي أخطر من داعش»؟

وكالات - سما-

مصادر دبلوماسية في بغداد ، أن السلطات العراقية تخوفت من الانزلاق إلى الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، واعتبرتها «تهديداً وجودياً للعراق أخطر من الذي شكله تنظيم داعش حين اجتاح ثلث أراضي البلاد».

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «داعش كان جسماً غريباً لابد من أن يلفظه الجسم العراقي، خصوصاً في ظل الدعم الدولي والإقليمي الذي حظيت به بغداد في مواجهته... لكن الحرب كانت تهدد وحدة العراق».

وشرحت «التهديد الوجودي» على الشكل الآتي:

لدى اندلاع الحرب تلقت بغداد رسائل إسرائيلية، عبر أذربيجان وقنوات أخرى، أن إسرائيل ستنفذ ضربات «قاسية ومؤلمة» رداً على أي هجمات تستهدفها انطلاقاً من الأراضي العراقية. وحملت الرسائل السلطات العراقية مسؤولية أي هجمات تنطلق من أراضيها.

انتقلت واشنطن من لهجة النصائح السابقة إلى لغة التحذير المباشرة ولفتت إلى العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنتج عن أي هجمات تشنها الفصائل الموالية لإيران.

[أنصار «الإطار التنسيقي» يرفعون علماً لإيران على حاجز وضعه الأمن العراقي لإغلاق الجسر المؤدي إلى السفارة الأميركية في بغداد (أ.ب)]

أنصار «الإطار التنسيقي» يرفعون علماً لإيران على حاجز وضعه الأمن العراقي لإغلاق الجسر المؤدي إلى السفارة الأميركية في بغداد (أ.ب)

خشيت السلطات العراقية من وقوع ما اعتبرته «سيناريو الكارثة». أي أن تشن فصائل عراقية هجمات على إسرائيل فترد الأخيرة بموجة اغتيالات شبيهة بالتي نفذتها ضد قادة «حزب الله» اللبناني أو الجنرالات والعلماء الإيرانيين في بداية الحرب.

لاحظت المصادر أن توجيه ضربات مؤلمة إلى الفصائل كان سيؤدي بالضرورة إلى إلهاب الشارع الشيعي ما سيدفع المرجعية إلى اتخاذ موقف قوي وعندها سترتدي الأزمة طابع مواجهة شيعية مع إسرائيل.

أثار هذا السيناريو مخاوف من أن تحمل مكونات عراقية حينها المكون الشيعي مسؤولية إقحام العراق في حرب كان يمكن تفاديها. ويخشى في حالة من هذا النوع أن يتجدد افتراق الخيارات بين المكونين الشيعي والسني، ما يوقظ التهديد لوحدة العراق.

يتمثل الخطر الآخر في احتمال إعلان الأكراد أن السلطة العراقية تتصرف وكأنها ممثلة لمكون واحد وأن البلاد تعبت من الحروب وأن الاقليم بات يفضل الابتعاد عن بغداد لأن الاقتراب منها يقحمه في حروب لا يريدها.

تصرفت حكومة محمد شياع السوداني بمزيج من الحزم والحكمة. أبلغت الفصائل أنها لن تتسامح حيال أي محاولة لإقحام البلاد في صراع يهدد وحدتها، وأبقت من الجهة الأخرى قنواتها مفتوحة مع القوى الإقليمية والدولية لا سيما أميركا.

استفادت السلطات العراقية من موقف السلطات الإيرانية التي لم تشجع الفصائل على الانخراط في الحرب بل شجعتها على التزام الهدوء. وثمة من اعتبر أن إيران لم ترغب في المجازفة بعلاقاتها مع العراق بعدما خسرت سوريا.

عامل آخر لعب دوراً بارزاً وهو إدراك الفصائل أن الحرب تفوق قدراتها، خصوصاً في ضوء ما تعرض له «حزب الله» في لبنان والاختراقات الاسرائيلية داخل إيران نفسها، بعدما أظهرت أن إسرائيل تمتلك معلومات دقيقة عن التنظيمات المعادية لها وأنها قادرة على الوصول إلى أهدافها بفضل تفوقها التكنولوجي وهذه الاختراقات.

أشارت المصادر إلى أنه على رغم الضغوط والجهود حاولت «مجموعات منفلتة» الإعداد لثلاث هجمات لكن السلطات نجحت في إحباطها قبل موعد تنفيذها.

وقدرت المصادر أن إيران أصيبت بجرح عميق لأن إسرائيل نقلت المعركة إلى أراضيها وشجعت أميركا على استهداف منشآتها النووية. ولم تستبعد جولة أخرى من القتال «إذا لم تقدم إيران تنازلات لابد منها في الملف النووي».