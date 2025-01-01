قوات الاحتلال تشرع بهدم بناية من ثلاثة طوابق في مراح معلا جنوب بيت لحم

بيت لحم /سما/

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم بناية مكونة من ثلاثة طوابق، في قربة مراح معلا، جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي مراح معلا خالد أبو شقرة لمراسلنا، بأن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت القرية وأغلقتها بشكل محكم، ومنعت حركة تنقلات المواطنين، وشرعت بهدم بناية تعود للمواطن علاء الشريف، مكونة من ثلاثة طوابق، مساحة كل طابق 200 متر مربع، بحجة عدم الترخيص.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إنه في النصف الأول من عام 2025 أقام مستعمرون 23 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين معظمها بؤر رعوية، في محافظات رام الله ونابلس والخليل وقلقيلية وطوباس والقدس، في استمرار لسياسة فرض الوقائع التي ينتهجها المستعمرون على الأرض برعاية كاملة من جيش الاحتلال.