  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني يرفض تقرير الجزيرة حول ظاهرة ابو شباب برفح

الإثنين 14 يوليو 2025 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني يرفض تقرير الجزيرة حول ظاهرة ابو شباب برفح



رام الله/سما/

قالت المؤسسة الأمنية الفلسطينية إنها تابعت التقرير الذي نشرته قناة الجزيرة، وما تضمنه من مزاعم مغرضة ومختلقة، جزء منه تستند فيه إلى مصادر إسرائيلية معروفة بعدائها للشعب الفلسطيني ولمشروعه الوطني، وجزء آخر صاغته أقلام محرريها مطلقين فيه العنان لخيالهم المريض في نسج وحياكة الأكاذيب والأخبار المضللة، لتمارس الجزيرة من خلاله سياساتها المعتادة والممنهجة لضرب الجبهة الداخلية وتشويه صورة نضالنا الوطني، والتسويق لخطاب ورؤية لم تجلب لشعبنا سوى القتل والدمار والنزوح والجوع والانقسام والفرقة.

وقال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني اللواء أنور رجب: لقد تجاهلت الجزيرة وعن عمد وسبق إصرار ذكر الجهة التي وفرت المناخ والبيئة الخصبة لبروز مثل هذه التشكيلات العسكرية وغيرها من الأمراض الاجتماعية، وتناست أن هذه الجهة وقفت دون العالم كله في خندق الاحتلال حين رفضت وما زالت تمكين السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية من العمل في قطاع غزة. وفي الوقت الذي تضيق فيه قوات الاحتلال الخناق على السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية، وتمنعها من ممارسة واجباتها الأمنية والوطنية، وتواصل تقويض مكانتها السياسية، تطلق الجزيرة العنان لأكاذيبها وافتراءاتها بدفاعها عن مجموعة من المرتزقة والمأجورين والعملاء محاولة الباسهم ثوب المقاومة، متناسية أن حقيقة هؤلاء باتت واضحة كالشمس لأبناء شعبنا بعد أن جلبوا الدمار والخراب لمخيمات الضفة وسهلوا على الاحتلال هم ومن يدعمهم مهمته في تنفيذ مخططاته. وبعد أن أكملوا مهمتهم ذهبوا إلى مكانهم الطبيعي وسلموا أنفسهم لجيش الاحتلال، وذهبت كل محاولات الجزيرة وتقاريرها وأخبارها الكاذبة والمضللة أدراج الرياح.      

وفي هذا السياق، تؤكد المؤسسة الأمنية أنها تمارس نشاطها في قطاع غزة وبكل الوسائل المتاحة من خلال أجهزتها وأذرعها الشرعية وضباطها وأفرادها، وأنها تعمل وستواصل عمل كل ما يلزم للتخفيف من معاناة شعبنا ومساعدة أهلنا في قطاع غزة على كافة الصعد والمستويات ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، دون الاكتراث لرفض الاحتلال أو حماس لقيامنا بهذا الدور.

وتابع أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية تؤكد أنها لا تتعامل ولا تمنح الشرعية لأي تشكيلات عسكرية تعمل في قطاع غزة، وأنها تعمل فقط ضمن تعليمات القيادة السياسية والأمنية، في إطار القيام بواجباتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية، ولن تكون أبداً في أي مربع يتقاطع مع الاحتلال وجرائمه وسياساته، كما هو حال من تروج لهم الجزيرة.

الأكثر قراءة اليوم

"خلف الكواليس".. "مهندس صفقة شاليط" ينشر محتوى رسالة تلقاها أمس من رئيس فريق حماس التفاوضي

ستكلف 10-15 مليار شيكل ..مدينة الخيام برفح: مخطط إسرائيلي يفجر خلافات داخلية وتل ابيب تامل بدفع الخليج ثمن إنشائها..

نتنياهو في مواجهة بن غفير وسموتريتش: يرفضان صفقة غزة واستعدادات للتوجه لانتخابات عامة قريباً..

وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب أن تبقى غزة مُدمرة لعقود قادمة ولا تعتزم المساعدة في إعادة بناء القطاع

نبي الغضب الإسرائيلي يحذر من تمسك نتنياهو بمحور "موراغ" ويكشف سبب عدم إمكانية هزيمة حماس

تقرير: الخطة الإسرائيلية الجديدة بغزة تحول خطير يضع مصر بمأزق أمني غير مسبوق

دعا لإطلاق حوار فلسطيني برعاية مصر..الرجوب: تنظيم سلاح حماس والفصائل ضرورة وطنية

الأخبار الرئيسية

عشرات الشهداء والجرحى بينهم عدد كبير من الأطفال في مختلف مناطق قطاع غزة

قناة عبرية : الجيش يريد تدمير بيت حانون بأسرع وقت ممكن وقتل كل من يتواجد من عناصر حماس قبل إتمام الصفقة

ترامب : تهدئة في قطاع غزة خلال أسبوع ..

ويتكوف "متفائل" بشأن صفقة تهدئة غزة..

جيش الاحتلال يحذر حكومة نتنياهو من "الإصرار على إقامة "المدينة الإنسانية"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية