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ناشطون إسرائيليون يغلقون طريق قافلة مساعدات إنسانية أردنية متجهة إلى غزة عبر معبر الكرامة

الإثنين 14 يوليو 2025 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ناشطون إسرائيليون يغلقون طريق قافلة مساعدات إنسانية أردنية متجهة إلى غزة عبر معبر الكرامة



القدس المحتلة/سما/

أقدم عشرات "النشطاء" الإسرائيليين، مساء الأحد، على إغلاق طريق قافلة شاحنات تحمل مساعدات إنسانية كانت في طريقها لعبور معبر الكرامة جسر "اللنبي" نحو شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر عبرية أن النشطاء ينتمون إلى جماعات تطلق على نفسها "أمر 9" و"الاحتياطيون- جيل النصر"، بالإضافة إلى عائلات قتلى وأسرى لدى المقاومة، حيث قاموا بمنع مئات الشاحنات من مواصلة طريقها نحو القطاع، بدعوى أن المساعدات موجهة لحماس.

وطالب المحتجون بوقف إرسال قوافل المساعدات إلى غزة، داعين في الوقت ذاته إلى "تفكيك حركة حماس" حسب تعبيرهم.

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