عشرات الشهداء والجرحى بينهم عدد كبير من الأطفال في مختلف مناطق قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١١٩ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٩٥ شهيدا منذ فجر الأحد في مختلف مناطق القطاع.

غزة والشمال

وارتقى شهيدان ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال منازل لعائلات عرفات والبورنو وبدوي وأبو عمو في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

والشهيدان هما ابو شادي عرفات ورمضان البورنو.

واستشهد الصحفي فادي خليفة جراء استهداف إسرائيلي خلال تفقده لمنزله في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وكان ١٧ مواطنا استشهدوا واصيب العشرات باستهداف اسرائيلي لسيارة أثناء مرورها وسط سوق شعبي قرب مفرق السامر وسط مدينة غزة .

من بين الشهداء الدكتور أحمد قنديل استشاري جراحة عامة والذي يعمل في المشفى المعمداني.

كما ارتقى اربعة شهداء وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية على منزل بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وارتقى اربعة شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على خيام نازحين بمنطقة الفيروز شمال غرب مدينة غزة.

وتواصل القصف المدفعي على مختلف المناطق الشرقية لغزة وجباليا.

وسط القطاع

واستشهد خمسة مواطنين مساء الأحد ومصابين في قصف من مسيرة إسرائيلية ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

واستشهد الشاب أحمد العصار متأثراً بجراحه في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جنوب القطاع

وارتقى ٣٤ شهيدا خلال سلسلة من الاستهدافات جنوب القطاع خلال ٢٤ ساعة .

واستشهد المواطن عبد الله ابو رتيمة ١٨ عاما وعدد من الإصابات جراء قصف اسرائيلي على خيام النازحين في محيط ابراج طيبة غرب مدينة خانيونس.

وقصف جيش الاحتلال تكية شباب غزة قرب استراحة الأهرام على ساحل بحر بلدة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى خمسة شهداء بقصف خيمة ببلدة القرارة شمال خان يونس مساء الأحد وهم رجل وزوجته وثلاثة من أطفاله.

وانسحبت آليات الاحتلال المتوغلة في منطقة المسلخ جنوب غرب مدينة خانيونس واعادت تموضعها في شارع الطينة المؤدي لمركز المساعدات الأمريكية الإسرائيلية بعد تقدم لساعات اجبرت خلاله النازحين على ترك خيامهم.

احصائيات الصحة

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ١٣٩ شهيدا منهم ٥ انتشال ، و ٤٢٥ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٨٠٢٦ شهيدا و ١٣٨٥٢٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٧٤٥٠ شهيد ٢٦٤٧٩ اصابة).

واستشهد ٢٨ مواطنا و ١٨٠ اصابة من طالبي المساعدات قرب المراكز الأمريكية ما رفع العدد منذ بداية عملها إلى ٨٣٣ شهيدا و ٥٤٣٢ اصابة.