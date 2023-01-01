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مسيرات حاشدة في الأرجنتين دعماً لفلسطين ورفضاً للإبادة الجماعية في قطاع غزة

الأحد 13 يوليو 2025 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرات حاشدة في الأرجنتين دعماً لفلسطين ورفضاً للإبادة الجماعية في قطاع غزة



بيونس ايرس/ وكالات/

- شهدت العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، مسيرة جماهيرية حاشدة جابت أبرز شوارع ومعالم المدينة، بتنظيم من لجنة التضامن الأرجنتينية مع الشعب الفلسطيني، ضمن حملة وطنية واسعة شملت العديد من المقاطعات والمدن الأرجنتينية، تحت شعار: "الأرجنتين ترفض الإبادة الجماعية في غزة".

وشارك في المسيرة آلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر، معبرين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ورفضهم المطلق للجرائم المرتكبة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وارتدى أغلب المشاركين ملابس باللون الأحمر، في إشارة رمزية إلى الدم الفلسطيني المسفوك، ورفضاً لجرائم الإبادة التي تُرتكب بحق المدنيين، في مشهد مهيب جسّد التلاحم الشعبي الأرجنتيني مع القضية الفلسطينية.

وبالتزامن مع مسيرة بوينس آيرس انطلقت مسيرات مشابهه في عدد من المقاطعات والمدن الأرجنتينية، في مشهد شامل عبّر عن إجماع شعبي أرجنتيني واسع ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وفي البيان الرسمي الذي تم تلاوته في جميع المدن والمقاطعات التي شاركت في هذه الحملة الوطنية، أكدت لجنة التضامن الأرجنتينية مع الشعب الفلسطيني أن أكثر من 57 ألف فلسطيني استُشهدوا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر والممنهج، الذي طال مخيمات وخيام اللاجئين والنازحين، والمدارس، والمستشفيات، وحتى مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن أكثر من 700 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء.

كما عبر البيان عن رفض مخطط نقل السفارة الأرجنتينية إلى القدس، مؤكداً ان هذه الخطوة هي خرقاً فاضحاً للقرارات والشرعية الدولية، كما طالب الحكومة الأرجنتينية بإلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية الموقعة مع دولة الاحتلال، انسجاماً مع التزامات الأرجنتين التاريخية تجاه حقوق الإنسان، ورفضاً لأي شكل من أشكال التواطؤ مع سياسات القمع والتطهير العرقي.

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