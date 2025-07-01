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حرب نفسية من الطراز الرفيع.. مسؤول إيراني يهدد إسرائيل بالنووي! (صورة) - سما الإخبارية

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حرب نفسية من الطراز الرفيع.. مسؤول إيراني يهدد إسرائيل بالنووي! (صورة)

الأحد 13 يوليو 2025 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حرب نفسية من الطراز الرفيع.. مسؤول إيراني يهدد إسرائيل بالنووي! (صورة)



طهران/سما/

بعد مرور شهر واحد على مواجهات دامية بين إيران وإسرائيل استمرت لمدة 12 يوما، نشر مستشار رئيس البرلمان الإيراني صورة ضمن خاصية "الستوري" على إنستغرام تظهر هجوما نوويا على إسرائيل!

 

وتظهر الصورة التي نشرها مهدي محمدي، المستشار الاستراتيجي لمحمد باقر قاليباف خريطة لإسرائيل مع سحابتين على شكل فطر فوق أراضيها، وهي ترمز إلى الانفجارات النووية.

وتأتي الصورة ضمن الحرب النفسية بين الطرفين، بعد نشر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، رسالة مفتوحة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وذكر الوزير السابق أن إسرائيل لديها عيون وآذان في كل مكان وحذر خامنئي من السعي للحصول على الأسلحة النووية.

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