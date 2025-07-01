حرب نفسية من الطراز الرفيع.. مسؤول إيراني يهدد إسرائيل بالنووي! (صورة)

وتأتي الصورة ضمن الحرب النفسية بين الطرفين، بعد نشر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، رسالة مفتوحة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وذكر الوزير السابق أن إسرائيل لديها عيون وآذان في كل مكان وحذر خامنئي من السعي للحصول على الأسلحة النووية.