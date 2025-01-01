لابيد يهاجم سموتريتش بسبب "المدينة الإنسانية"

القدس المحتلة/سما/

انتقد زعيم المعارضة بإسرائيل يائير لابيد خطة الحكومة لإنشاء "مدينة إنسانية" في رفح، والتي يقودها وزير المال بتسلئيل سموتريتش، معتبرا أن تكلفتها الباهظة كان يمكن استثمارها بالداخل.



وفي تغريدة نشرها عبر منصة X، قال لابيد: "بخمسة عشر مليار دولار ستكلفها مدينة سموتريتش الإنسانية في رفح، يمكننا تقليص حجم فصول أطفالنا الدراسية، وخفض أسعار الوقود والمواصلات العامة، ودعم دور الحضانة ورياض الأطفال. هذه مجرد البداية".

وأضاف: "لن تعود هذه الأموال، نتنياهو يطلق العنان لسموتريتش وبن غفير لأوهامهما المتطرفة لمجرد الحفاظ على ائتلافه. بدلا من نهب أموال ممثلي الطبقة الوسطى الذين سينهون الحرب ويعيدون المخطوفين"، في إشارة إلى ضرورة توجيه الموارد نحو إنهاء الحرب وإعادة الرهائن بدلا من مشاريع وصفها بـ"غير المجدية".

و"المدينة الإنسانية" في رفح، هي مشروع تخطط له الحكومة الإسرائيلية لنقل وتجميع نحو 600 ألف فلسطيني من سكان قطاع غزة في منطقة معزولة جنوب القطاع، تقع بين محوري "فيلادلفيا" و"موراج" على أنقاض مدينة رفح.

وتهدف الخطة، بحسب الرواية الإسرائيلية، إلى "فصل المدنيين عن الفصائل المسلحة" عبر إخضاع السكان لفحوص أمنية صارمة وعدم السماح لهم بمغادرة المنطقة لاحقا.

تصف مصادر فلسطينية ودولية هذا المشروع بأنه سياسة تهجير جماعي وعزل ممنهج، حيث يتم نقل النازحين قسرا من مناطق أخرى في القطاع إلى هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي الكاملة. كما تخطط إسرائيل لإقامة نقاط توزيع مساعدات في المدينة الإنسانية، مع تحميل مسؤولية الإشراف على المساعدات لدول ومنظمات دولية، وليس للأمم المتحدة مباشرة.