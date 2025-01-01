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"كان" تكشف مضمون اللقاءات الإسرائيلية-السورية في أذربيجان

الأحد 13 يوليو 2025 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كان" تكشف مضمون اللقاءات الإسرائيلية-السورية في أذربيجان



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة "كان" العبرية، عن مضمون المناقشات في الاجتماعات التي عقدت بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين في أذربيجان السبت، مشيرة إلى لقاء مرتقب بين وزيري خارجية البلدين.


وقالت القناة إن المسؤولين الإسرائيليين والسوريين ناقشوا المطلب السوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب سوريا. 

وذكرت قناة "كان" أن مسؤولين إسرائيليين ناقشوا أيضا مع مسؤولين سوريين سلسلة من التنسيقات بين البلدين. 

ولفتت القناة إلى أنه من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الاثنين المقبل اجتماعا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد للقاء منفصل بين الرجلين. 

وكانت صحيفة "الوطن" السورية، أكدت أن الرئيس السوري أحمد الشرع لم يشارك في أي اجتماعات مع أي وفد إسرائيلي بأي مستوى.

ولفتت "الوطن" إلى أن الهدف المعلن من هذه القنوات هو إلزام إسرائيل باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مؤكدة أن التطبيع أو اتفاق سلام مع إسرائيل ليس مطروحا على الطاولة وهو سابق لأوانه وأن الجهود السياسية في أذربيجان تأتي كجزء من استراتيجية تهدئة، لا تطبيع.

وأشارت الصحيفة السورية إلى أن أذربيجان تطرح اليوم "كمنصة دبلوماسية مرنة"، تجمع بين علاقات قوية بإسرائيل وتنسيق سياسي مع تركيا، ما يجعلها نقطة عبور محتملة لأي تفاهمات غير مباشرة.

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