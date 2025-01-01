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كشف تفاصيل ضربة إسرائيلية دقيقة كادت تطيح برؤوس سلطات إيران الثلاث

الأحد 13 يوليو 2025 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف تفاصيل ضربة إسرائيلية دقيقة كادت تطيح برؤوس سلطات إيران الثلاث



القدس المحتلة/سما/

كشفت وكالة أنباء دفاع مقدس عن تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي نفذته إسرائيل على اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وأدى إلى إصابة الرئيس مسعود بزشكيان في قدمه.


وذكرت الوكالة: "في صباح يوم الاثنين الموافق 15 يونيو، وأثناء انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي بحضور رؤساء السلطات الثلاث وعدد من كبار المسؤولين في الطوابق السفلية لأحد المباني الواقعة غرب طهران، بدأ الهجوم".


وأضافت: "نفد الهجوم بأسلوب مشابه لمحاولة اغتيال الشهيد حسن نصر الله، حيث قام المهاجمون بإطلاق 6 قذائف أو صواريخ استهدفت مداخل ومخارج المبنى بهدف إغلاق طرق الفرار وقطع تدفق الهواء".

وتابعت: "بعد الانفجارات، انقطع التيار الكهربائي عن الطابق المعني، لكن المسؤولين تمكنوا من الخروج عبر فتحة طوارئ تم تجهيزها مسبقا. وقد تعرّض بعض المسؤولين، ومن بينهم رئيس الجمهورية، لإصابات طفيفة في القدم أثناء عملية الخروج".

وأشارت إلى أنه: "ونظرا لدقة المعلومات التي امتلكها العدو لتنفيذ هذا الهجوم، يُجرى حاليا التحقيق في احتمال وجود عنصر مُندس أو متعاون داخلي. وهذا يشير إلى أن العدو يستخدم كل وسيلة ممكنة، بما في ذلك اغتيال كبار المسؤولين، لضرب الأمن القومي الإيراني".

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