نبي الغضب الإسرائيلي يحذر من تمسك نتنياهو بمحور "موراغ" ويكشف سبب عدم إمكانية هزيمة حماس

القدس المحتلة/سما/

صرح الجنرال المتقاعد في الجيش الإسرائيلي، إسحاق بريك، المعروف بلقب نبي الغضب، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصر على التمسك بمحور "موراغ" الأمر الذي سينسف صفقة التبادل.



وأضاف بريك: "نتنياهو ويسرائيل كاتس وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ورئيس الأركان تجاوزوا كل الحدود وباتوا خطرا على وجودنا".

وشدد الجنرال على أن "رئيس الأركان يدرك حجم المؤامرة ويريد إنهاء الحرب لكن القيادة السياسية ترفض.. رئيس الأركان يكذب على الشعب ويدرك أنه لا يمكن هزيمة حماس ولا إعادة المخطوفين بالضغط العسكري".

وأكد بريك: "قواتنا لا تفعل شيئا في غزة سوى دخول بيوت مدمرة وتتعرض للعبوات الناسفة والقذائف الصاروخية، لا يمكن هزيمة حماس لأنها استعادت قوتها الأصلية".

وقال أيضا: "لا يمكن هزيمة حماس لأنها استعادت قوتها الأصلية".

هذا وصرح مسؤول سياسي في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة تواصلت اليوم، زاعما أن تل أبيب أبدت "مرونة" وحماس "رفضت" المقترح.

وقال المسؤول الإسرائيلي، إنه "لو قبلت حماس المقترح القطري لكان من الممكن التوصل إلى اتفاق والدخول في مفاوضات لمدة 60 يوما لإنهاء الحرب وفقا لأهداف الحرب الإسرائيلية".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد ذكر أن الوفد الإسرائيلي المفاوض لا يزال في العاصمة القطرية الدوحة والمبعوث الأمريكي ويتكوف لم يتوجه بعد إلى المنطقة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله: "إسرائيل ما زالت تطالب بمنطقة عازلة بعرض 2 إلى 3 كيلومتر برفح و1 إلى 2 كلم بباقي الحدود، والأمريكيون اقترحوا التركيز حاليا على قضيتي قائمة الأسرى وتوزيع المساعدات الإنسانية".

وأشار "أكسيوس" إلى أن المقترح الأمريكي يتضمن عدم مناقشة مسألة الانسحاب إلا بعد التوصل لاتفاقات نهائية بشأن القضايا الأخرى.