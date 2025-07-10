الأردن يسيّر 50 شاحنة غذاء إلى شمال غزة

عمان/سما/

سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، قافلة إغاثية جديدة مكونة من 50 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية إلى قطاع غزة وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وبتنسيق مباشر مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) “تأتي هذه القافلة امتدادا لجسر المساعدات الإنسانية الأردني المستمر منذ اندلاع العدوان، واستجابة للاحتياجات الملحة التي تفرضها الظروف القاسية التي يعيشها أهالي القطاع، خصوصا في المناطق الشمالية التي تعاني من انقطاع متواصل في سلاسل التوريد ونقص حاد في مستلزمات العيش الأساسية”.

وأوضحت الهيئة أن المساعدات ستوزع على العائلات الأشد حاجة، عبر آليات محلية مدروسة، تضمن وصول الطرود الغذائية إلى العائلات التي فقدت سبل تأمين الاحتياجات اليومية، في ظل ظروف الحرب والحصار.

وضمن قوافل دعم المستشفيات الميدانية، سيتم تأمين قافلة تعزيز تحمل ثلاثة آلاف وحدة دم لتسليمها إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة حتى يتم توزيعها على المستشفيات هناك لسد الاحتياج واستجابة للنداء الذي أطلقته غزة، وضمن حملة التبرع بالدم التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة الأطباء ووزارة الصحة.

وطبقا للوكالة، تشكل هذه القافلة واحدة من مئات القوافل التي تم إرسالها برا وجوا، لتكون رسالة تضامن ودعما لا ينقطع، وشريانا إغاثيا لا يزال نابضا رغم كل الصعاب.

وأشارت الوكالة إلى أن “الممر الإغاثي الأردني ومنذ بداية الأزمة قام بتزويد أهالي غزة بـ7815 شاحنة و53 طائرة عبر العريش و102 طائرة عامودية ضمن الجسر الجوي، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية داخل قطاع غزة بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة”.