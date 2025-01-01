إيران: السلطة القضائية تتحدث عن مصير "الجواسيس الإسرائيليين" في الهجوم على سجن إيفين

طهران/سما/

نفت السلطة القضائية في إيران إصابة أي من "الجواسيس الإسرائيليين" في الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين بطهران في يونيو الماضي، والذي يضم سجناء سياسيين.



وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير: "لم يصب أي من جواسيس الكيان الإسرائيلي في الهجوم على سجن إيفين" وجاءت تصريحاته ردا على سؤال حول ما إذا كان هدف الهجوم على سجن إيفين هو تصفية بعض الجواسيس من قبل إسرائيل نفسها.

وأضاف جهانغير: "إننا لا نؤكد هذا الأمر" معتبرا أن "قيام الكيان الصهيوني بالهجوم على سجن إيفين يعد عملا إرهابيا".

وأردف "نتوقع من المنظمات الدولية الواسعة أن تدين هذا الاعتداء وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، إن الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين بطهران أسفر عن مقتل 71 شخصا، من بينهم موظفون إداريون وشبان يؤدون خدمتهم العسكرية وسجناء وأفراد من عائلات السجناء كانوا يزورونهم، وجيران يسكنون في محيط السجن".

تجدر الإشارة إلى أن الحرب بهجوم مفاجئ شنته إسرائيل في 13 يونيو 2025، استهدف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، وأسفر عن مقتل قادة بارزين.

على إثر ذلك، ردت إيران بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وتدخلت الولايات المتحدة لاحقا بضربات عسكرية ضد مواقع إيرانية، وانتهى التصعيد بعد 12 يوما بهدنة هشة.

وفي سياق منفصل، اعتقل الأمن الإيراني "إرهابيا" في محافظة مازندران شمال البلاد، أشار إلى أنه تابع لـ"جهاز استخبارات أجنبي".

وقال الأمن الإيراني: "تمكنا من اعتقال أحد العناصر الميدانية للعدو، والذي كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي بتوجيه مباشر من عناصر معادية لإيران من خارج البلاد، وذلك خلال عملية استخباراتية معقدة وقبل أن يتمكن من تنفيذ أي عمل".

وفي هذا السياق، تم التعرف على عدد من عناصر هذه الشبكة واعتقالهم أيضا خلال عمليات استخباراتية واسعة النطاق.