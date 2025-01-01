خامنئي يوجه رسالة تهديد للأمريكيين

وأكد خامنئي في رسالته أن إيران وجهت "صفعة قاسية وساحقة" إلى قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، ملمحا إلى أن "الانتقام القاسي في الطريق".

وكتب: "وجهت الجمهورية الإسلامية صفعة لأمريكا، إذ هاجمت إحدى قواعدها المهمة في المنطقة، قاعدة العديد الجوية، ملحقة بها أضرارا. إن قدرة إيران على الوصول إلى مراكز أمريكية مهمة في المنطقة، وقدرتها على التحرك ضدها متى شاءت، ليست حادثة صغيرة، بل حادثة كبيرة، وقابلة للتكرار".

وحملت الصورة الكاريكاتورية المرافقة للتدوينة رسالة رمزية باستهداف أمريكا ورمزها التاريخي، في تصعيد إعلامي وسياسي واضح.

تأتي تهديدات خامنئي بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة، شملت هجمات صاروخية إيرانية على قواعد أمريكية في العراق وقطر، منها قاعدة عين الأسد وقاعدة العديد في قطر.

وتصاعدت التوترات عقب ضربات أمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية، وردت إيران بهجمات صاروخية أعلنت أنها "رد قوي" على ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي".

وحذرت إيران مرارا من أن أي تدخل أمريكي إضافي أو دعم لإسرائيل سيقابل برد عسكري مباشر على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، خاصة في العراق ودول الخليج.