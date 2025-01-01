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خامنئي يوجه رسالة تهديد للأمريكيين - سما الإخبارية

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خامنئي يوجه رسالة تهديد للأمريكيين

السبت 12 يوليو 2025 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي يوجه رسالة تهديد للأمريكيين



طهران/سما/

أصدر المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، ليلة الجمعة/السبت، رسالة تهديد مباشرة إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده قادرة على استهداف مواقع أمريكية "مهمة" بالمنطقة.

 

 جاء ذلك عبر تدوينة على حسابه الرسمي باللغة الفارسية على منصة "إكس"، أرفقها بصورة كاريكاتورية لتمثال الحرية بوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد بدا عليه آثار الاستهداف.

وأكد خامنئي في رسالته أن إيران وجهت "صفعة قاسية وساحقة" إلى قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، ملمحا إلى أن "الانتقام القاسي في الطريق".

وكتب: "وجهت الجمهورية الإسلامية صفعة لأمريكا، إذ هاجمت إحدى قواعدها المهمة في المنطقة، قاعدة العديد الجوية، ملحقة بها أضرارا. إن قدرة إيران على الوصول إلى مراكز أمريكية مهمة في المنطقة، وقدرتها على التحرك ضدها متى شاءت، ليست حادثة صغيرة، بل حادثة كبيرة، وقابلة للتكرار".

وحملت الصورة الكاريكاتورية المرافقة للتدوينة رسالة رمزية باستهداف أمريكا ورمزها التاريخي، في تصعيد إعلامي وسياسي واضح.

تأتي تهديدات خامنئي بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة، شملت هجمات صاروخية إيرانية على قواعد أمريكية في العراق وقطر، منها قاعدة عين الأسد وقاعدة العديد في قطر.

وتصاعدت التوترات عقب ضربات أمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية، وردت إيران بهجمات صاروخية أعلنت أنها "رد قوي" على ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي".

وحذرت إيران مرارا من أن أي تدخل أمريكي إضافي أو دعم لإسرائيل سيقابل برد عسكري مباشر على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، خاصة في العراق ودول الخليج.

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