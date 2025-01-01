صحيفة أمريكية تكشف : نتنياهو يتوعد بضرب إيران مجدداً وترامب لا يعارض

واشنطن/سما/

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض أن تل أبيب ستنفذ ضربات عسكرية إذا استأنفت إيران مساعيها لامتلاك سلاح نووي، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وقال المسؤولون للصحيفة، إن رد على نتنياهو بالقول: " أفضل التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع طهران، لكني لا أعارض الخطة الإسرائيلية".

وأعرب ترامب في حديثه لنتنياهو عن أمله في ألا تشن الولايات المتحدة المزيد من الهجمات على إيران قائلا: " لا أتصور أن لديّ رغبة في القيام بذلك".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، إن تل أبيب ستتخذ قرارها بناء على مدى جدية المحاولة الإيرانية لإعادة إحياء برنامجها النووي، مضيفًا "تل أبيب لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة أمريكية صريحة لاستئناف الضربات ضد طهران".

وأكد أن طهران لن تتمكن من استعادة اليورانيوم من موقعيها النوويين الآخرين في نطنز وفوردو بسبب الأضرار التي لحقت بتلك المنشآت بالقنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن محاولة لاسترجاع اليورانيوم من منشأة أصفهان أو إحياء البرنامج النووي سيتم اكتشافه من قبل إسرائيل بسرعة، على حد وصفه.

وأكد أن إسرائيل قادرة على كبح جماح المحاولات الإيرانية الرامية إلى امتلاك سلاح نووي في الأمد القريب من خلال مواصلة العمليات السرية التي تستهدف كبار العلماء النوويين والمسؤولين الإيرانيين البارزين.