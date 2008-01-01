عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة وتراجع للدبابات بخانيونس وإخلاءات بغزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١١٧ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٤٥ شهيدا منذ فجر الجمعة في مختلف مناطق القطاع.

غزة والشمال

واستشهد الشاب يوسف الزق، الذي صنف بأصغر أسير بعد استهداف الاحتلال شقة عائلته في شارع الثورة وسط غزة.

يوسف وُلد داخل سجون الاحتلال عام 2008، وارتبط اسمه بقصة والدته الأسيرة المحررة فاطمة الزق، التي أنجبته خلف القضبان.

كما استشهد اربعة مواطنين واصيب عشرة في قصف إسرائيلي على منزل في شارع يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة

وارتقى اربعة شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال بوابة الجامعة الإسلامية بمدينة غزة

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة وشرقي جباليا شمالي القطاع.

وفجر جيش الاحتلال روبوت في منازل المواطنين محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء شملت اجزاء واسعة من حي تل الهوا وتضم منطقة الجامعات التي تحولت إلى مراكز نزوح ومقر الانروا والهلال الأحمر .

وسط القطاع

واستشهد المواطن صهيب محمود القريناوي وزوجته وأطفاله في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في مخيم المناصرة بدير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد سبعة مواطنين من عائلة الكرد في دير البلح بعد استهداف جيب تابع لهم، ومحطة بترول كان يقطنون بداخلها بعد النزوح من منازلهم المدمرة.

جنوب القطاع

وارتقى تسعة شهداء بالقصف الإسرائيلي على خيم النازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع بينهم الاسير المحرر اياد ابو ريدة والأسير المحرر عماد عيسى وابنه اضافة إلى الطفلة صبا إبراهيم أبو ريدة ، والمواطن محمد حسام ابو ريدة وابنيه معاذ وحسام محمد أبو ريدة والام لبنى أبو ريدة.

وجرى انتشال شهيدان من منطقة الشيخ ناصر وسط خان يونس.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

احصائيات الصحة

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٦١ شهيدا، و ٢٣١ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٧٨٢٣ شهيدا و ١٣٧٨٨٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٧٢٦١ شهيد ٢٥٨٤٦ اصابة).

واستشهد ٦ مواطنين ٢٠ من طالبي المساعدات قرب المراكز الأمريكية ما رفع العدد منذ بداية عملها إلى ٧٨٨ شهيد و ٥١٩٩ اصابة.