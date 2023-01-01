قناص "السرايا" يردي جنديا شرق غزة

غزة/سما/

بثت سرايا القدس، مشاهد لقنص أحد جنود الاحتلال، في منطقة جبل الصوراني، شرق حي التفاح في مدينة غزة.



وتظهر اللقطات، جنديا للاحتلال، في موقع قالت السرايا إنه مستحدث، وخلال مراقبته من خلف ساتر ترابي، قام القناص بإطلاق النار عليه وإصابته بصورة مباشرة، ما أدى إلى سقوطه على الفور.



إلى ذلك أصيب جنديان إسرائيليان، الجمعة، إثر إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على دبابة شمالي قطاع غزة.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "أصيب جنديان بجروح طفيفة ومتوسطة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات، على دبابة شمال قطاع غزة".



وكان جيش الاحتلال أعلن الجمعة، مقتل ضابط في لواء "غولاني" خلال اشتباكات في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، في أحدث خسائره ضمن العمليات البرية المستمرة منذ استئناف حرب الإبادة بعد وقف إطلاق النار المؤقت في آذار/ مارس الماضي.



وفي بيان رسمي، قال الجيش إن النقيب ريعي بيران (21 عامًا)، قائد وحدة في "غولاني"، قُتل أمس الخميس خلال "معركة جنوب القطاع"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة الاشتباك أو ما إذا أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى آخرين في صفوف قواته.



ويأتي الإعلان بعد يومين فقط من كشف الجيش عن مقتل مساعد أول في الاحتياط، أبراهام أزولاي، الذي كان يشغل آلية هندسية في خانيونس، والذي حاولت القسام أسره، وكشف الفيديو الذي بثته الكتائب، كذب رواية جيش الاحتلال، بأنه قاوم عملية الأسر، وتبين أنه فر من المكان، رغم أنه كان بحوزته يحمل بندقيتين من طراز أم فور، ومسدسا شخصيا.



وقالت صحيفة يديعوت إن عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة المؤقتة في آذار/ مارس الماضي بلغ 41 جنديا، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للجنود القتلى منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 890، منهم 448 قتلوا خلال المعارك البرية.

