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المفوض العام للأونروا يصف غزة بـ"مقبرة الأطفال"

الجمعة 11 يوليو 2025 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفوض العام للأونروا يصف غزة بـ"مقبرة الأطفال"



غزة/سما/

وصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني قطاع غزة بأنه "مقبرة للأطفال".


وجاء في بيانه المنشور على صفحته بموقع "إكس": "أمام أعيننا تحولت غزة إلى مقبرة للأطفال والجياع".

كما دعا رئيس الأونروا في البيان إلى إنهاء التقاعس عن مواجهة الصراع المستمر، مضيفا أن "موعد التحرك قد حان منذ زمن".

هذا وأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن صدمتها البالغة إزاء مقتل 15 فلسطينيا، بينهم تسعة أطفال وأربع نساء، أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية مخصصة للأطفال في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أُصيب 30 شخصا بينهم 19 طفلا.

وفي بيان لها، وصفت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، استهداف المدنيين خلال محاولتهم الحصول على الإغاثة بأنه “أمر غير معقول وغير مقبول”، مشددة على أنه لا ينبغي لأم أن تواجه مثل هذه المأساة.

وشددت المسؤولة الأممية على أن القانون الدولي يُلزم جميع أطراف النزاع بضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بأمان ومن دون عوائق. ودعت إسرائيل إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بحماية الأطفال، مطالبة بفتح تحقيق شامل ومستقل في هذا الحادث وكافة الانتهاكات المبلغ عنها.

يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" حول وقف إطلاق النار في غزة استؤنفت مساء الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، وبحسب وسائل الإعلام، انتهت الجولات الأولى دون نتائج.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد صرح سابقا بأن القاهرة تعمل مع وسيطين آخرين هما قطر والولايات المتحدة على تحقيق هدنة لمدة 60 يوماً في قطاع غزة، يتخللها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

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