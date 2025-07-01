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الجيش الإسرائيلي: القضاء على قيادي وعنصر آخر في "الجهاد الإسلامي"

الجمعة 11 يوليو 2025 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: القضاء على قيادي وعنصر آخر في "الجهاد الإسلامي"



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) على قيادي وعنصر آخر في حركة "الجهاد الإسلامي".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة: "في 7 يونيو 2025، وفي عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام، استهدف جيش الدفاع الإسرائيلي الإرهابي فضل أبو العطا وقتله، شغل أبو العطا سابقا منصب نائب قائد منطقة الشجاعية في حركة الجهاد الإسلامي، وخلال الحرب عين قائدا لمنطقة الشجاعية التابع للحركة".

وأضاف بيان الجيش أن "أبو العطا كان أحد أهم منسقي التنظيمات الإرهابية في منطقة الشجاعية، وقاد العديد من الهجمات الإرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، بالإضافة إلى ذلك، تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية في مجزرة 7 أكتوبر الدامية".

وتابع "كما قضى الجيش الإسرائيلي على الإرهابي حامد كامل عبد العزيز إياد، المسؤول عن الهندسة والمتفجرات في كتيبة التركمان التابعة لحركة الجهاد الإسلامي".

وقال "كجزء من مهامه، كان عبد العزيز مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ومتفجرة ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي".

وختم البيان "سيواصل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) العمل ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة، وإزالة أي تهديد للمدنيين الإسرائيليين".

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