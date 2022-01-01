الاتحاد الأوروبي يأسف للعقوبات الأمريكية على مقررة الأمم المتحدة

بروكسل/سما/

أعرب الاتحاد الأوروبي عن “أسفه العميق” للعقوبات الأمريكية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة التي انتقدت سياسة واشنطن إزاء الحرب في غزة واتهمت إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية”.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنوار العوني الجمعة “يؤيد الاتحاد الأوروبي بقوة منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ونبدي أسفنا العميق لقرار فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف “سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الجهود الرامية إلى إجراء تحقيقات مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك التي قد تُعتبر جرائم دولية”.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن واشنطن بصدد فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي من دون تقديم أي تفاصيل.

فرضت الولايات المتحدة التي تقاطع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العقوبات على هذه الحقوقية الإيطالية “بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية الهادفة إلى حض المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات وقادة أمريبكيين وإسرائيليين”.

وطالبت الأمم المتحدة في اليوم التالي بإلغاء هذه العقوبات.

وردت فرانشيسكا ألبانيزي التي تشغل منصبها منذ العام 2022، قائلة: “سأستمر في القيام بما يتعين علي القيام به”.

وتتعرض هذه الحقوقية لانتقادات شديدة ومطالبات بعزلها من قبل إسرائيل وبعض حلفائها.

تؤكد ألبانيزي أن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” في حربها على غزة ردا على هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأعلنت المقررة الإيطالية مرارا أنها تلقت “تهديدات”.

والمقررون الخاصون للأمم المتحدة، مثل ألبانيزي، خبراء مستقلون يُعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة الأممية.

(أ ف ب)