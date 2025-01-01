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سوريا تشطب "فلسطيني سوري" وتصنفهم "أجانب"

الجمعة 11 يوليو 2025 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا تشطب "فلسطيني سوري" وتصنفهم "أجانب"



دمشق/ وكالات/

كشفت صحيفة "زمان الوصل" السورية أن إدارة السجل المدني في سوريا بدأت بتغيير التسجيل الرسمي للفلسطينيين المقيمين في البلاد.

وكشفت الصحيفة أن دوائر النفوس في سوريا بدأت بإصدار أوراق رسمية بتعديلات جوهرية على السجلات المدنية الخاصة بالفلسطينيين السوريين، حيث تم شطب صفة "فلسطيني سوري" التي كانت تُعتمد منذ عقود، واستبدالها بعبارة "فلسطيني مقيم".

وبحسب وثائق مستخرجة حديثا، شمل التعديل أيضاً خانة "المحافظة"، التي كانت تشير إلى أماكن مثل دمشق أو حلب أو درعا، فتم استبدالها بكلمة "أجنبي"، ما يعني شطب الانتماء الجغرافي بالكامل من قيود المواليد.

وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على إخراج قيد عائلي حديث، أُجري لأفراد تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاماً، جرى فيه تعديل الجنسية من "فلسطيني سوري" إلى "فلسطيني مقيم"، وتم تدوين "أجنبي" بدل اسم المحافظة، في مؤشر واضح على أن الإجراء سيُطبق بأثر رجعي، وقد يشمل ملايين الفلسطينيين المقيمين في سوريا.

ويفتح هذا التعديل الباب أمام تساؤلات واسعة حول نية السلطات إعادة تعريف الوضع القانوني للفلسطنيين السوريين، وانعكاسات ذلك على مسائل الجنسية، وجوازات السفر، وحقوق الإقامة.

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