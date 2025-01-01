القناة 12 العبرية: إسرائيل تبدي استعداد الخروج من محور موراج ولكن ليس من منطقة رفح..

القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة العبرية 12 إن الوفد الإسرائيلي قدم خريطة جديدة تتضمن الاتفاق على الانسحاب من محور موراج ومع ذلك، فإن الخريطة الجديدة غير مقبولة أيضًا لحركة حماس

وقال مصدران مطلعان للقناة العبرية، على التفاصيل إن الخريطة الجديدة التي قدمتها إسرائيل في إطار المفاوضات تضمنت الانسحاب من محور موراغ الذي يقع على بعد نحو 4-5 كيلومترات من الحدود بين قطاع غزة ومصر، ووفقًا للخريطة، لا تزال إسرائيل تطالب ببقاء قوات الجيش الإسرائيلي على بُعد حوالي 2-3 كيلومترات شمال محور فيلادلفيا.

وهذه هي المنطقة التي كانت تقع فيها مدينة رفح، والتي ترغب حكومة نتنياهو في إنشاء منطقة تجمع الفلسطينيين "مخيم نزوح" فيها، تمهيدًا للتهجير المحتمل لاحقًا. وفقا للقناة.

إضافةً إلى ذلك تقول القناة العبرية، تُطالب إسرائيل بمنطقة عازلة على الحدود مع غزة، يصل عرضها في بعض المناطق إلى مئات الأمتار، ويصل في مناطق أخرى إلى كيلومترين، وصرح مصدرٌ مُشارك في المفاوضات بأن الخريطة الحالية غير مقبولة أيضًا لدى حماس، وخاصةً فيما يتعلق بالمنطقة العازلة.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات بشأن هذه القضية لا تزال جارية سعياً لتقريب وجهات النظر. وفي هذه المرحلة، ليس من الواضح متى سيتوجه المبعوث ويتكوف إلى الدوحة للانضمام إلى المحادثات.