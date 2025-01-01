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الاتحاد الاوروبي : اتفاق مع اسرائيل على ادخال المساعدات الانسانية بكميات كبيرة الى قطاع غزة

الخميس 10 يوليو 2025 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الاوروبي : اتفاق مع اسرائيل على ادخال المساعدات الانسانية بكميات كبيرة الى قطاع غزة



سما / وكالات /

 يعمل فريق التفاوض، الإسرائيلي بالتعاون مع كبار المسؤولين الأمريكيين، على التوصّل إلى اتفاق مع حماس، بهدف صياغة صفقة أسرى.

وتشير التقارير إلى وجود خلاف عميق بين الطرفين حول مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأفاد تقرير نُشر اليوم في وكالة بلومبرغ الأمريكية بأنه تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بشأن زيادة المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم زيادة كميات المساعدات الإنسانية خلال الأيام المقبلة، وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فقد تقرر أيضًا، وفقًا للتقرير، فتح طرق إضافية لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، بما في ذلك من مصر والأردن.

وأشار التقرير إلى أن هذا الحدث يعد مهما، حيث يأتي الاتفاق في نفس الوقت الذي تجري فيه المفاوضات في قطر بين الطرفين، والتي أظهرت حتى الآن أن المساعدات هي بلا شك من بين النقاط التي حدث فيها الخلاف الأكبر.

خلال الأسبوع الماضي، احتدم النقاش العام حول إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على خلفية استئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس في قطر، وزيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن برفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي اليومين الماضيين، نُقل حوالي 152 ألف لتر من وقود الديزل من إسرائيل إلى جنوب قطاع غزة، ثم إلى الفلسطينيين في القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

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