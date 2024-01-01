رئيس الوزراء الإسباني: نتنياهو يفعل في فلسطين ما يفعله بوتين في أوكرانيا

مدريد/وكالات/

اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الأربعاء، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، قائلاً إن أوروبا لا تبذل جهودًا كافية لوقفها.

وقال: "لا يمكن لأي شخص يدوس على المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي - أو يستخدم الجوع والحرب لتدمير دولة شرعية - أن يكون شريكًا للاتحاد الأوروبي".

وفي خطاب أمام البرلمان الإسباني، انتقد سانشيز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، قائلا إن أفعاله ستظل في الأذهان باعتبارها "واحدة من أحلك فصول القرن الحادي والعشرين.

وأضاف أن "الصور المروعة للأطفال وهم يبحثون عن عائلاتهم تحت الأنقاض، أو يموتون من الجوع في الخيام، لا ينبغي أن تحرك مشاعرنا وتخجلنا فحسب، بل ينبغي أن تجبر المجتمع الدولي، وأوروبا على وجه الخصوص، على التحرك"

وقال إن إسبانيا وأيرلندا طلبتا أولاً من الاتحاد الأوروبي تقييم مدى امتثال إسرائيل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في فبراير/شباط 2024.

وأضاف: "كان علينا أن نضغط بقوة من أجل إجراء هذا التحليل".وقال سانشيز إن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي قدم التقرير إلى وزراء الخارجية الشهر الماضي، وخلص إلى وجود "مؤشرات أكثر من كافية" على أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاق، التي تربط التعاون باحترام حقوق الإنسان.