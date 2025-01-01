الأونروا تحذر: التهجير الجماعي نحو رفح يمهد لمعسكرات اعتقال على حدود مصر

القدس المحتلة/سما/

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، من أن التهجير الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة باتجاه مدينة رفح جنوبًا، سيؤدي إلى "إنشاء معسكرات اعتقال جماعية" على الحدود مع مصر، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع المحاصر.

وأكد مفوض الأونروا فيليب لازاريني أن خطط بعض المسؤولين الإسرائيليين لفرض تهجير واسع النطاق على سكان غزة باتجاه الجنوب، تهدد بحرمانهم من أي أمل في مستقبل أفضل، محذرة من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة.

وشدد على ان الأونروا "لا يمكن أن تصمت أو تتواطأ مع هذا التهجير القسري واسع النطاق"، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات التي تعمّق مأساة الشعب الفلسطيني وتدمر فرص السلام العادل والدائم في المنطقة.