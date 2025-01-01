الهندي: ويتكوف يضلل الرأي العام ولا اختراق حقيقي في مفاوضات الدوحة..

الدوحة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، اليوم الأربعاء، إن تصريحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف التي حصر فيها الخلاف في نقطة واحدة "مضللة وكاذبة"، مؤكدا أن النقاط الخلافية لا تزال قائمة ولم يحدث اختراق حقيقي حتى الآن في المفاوضات الجارية.

وأوضح الهندي في تصريحات صحفية، أن فشل تحقيق تقدم يعود إلى التعنت الإسرائيلي، رغم ما أبدته الفصائل من "مرونة كبيرة بهدف رفع الغبن عن قطاع غزة ووقف الحرب المستمرة".

وأضاف أن إسرائيل تتحدث عن إنشاء "مدينة إنسانية" داخل قطاع غزة، ما يعني أنها لا تنوي الانسحاب الكامل من القطاع، مشددا على أن الفصائل تدرك إمكانية انقلاب إسرائيل على أي اتفاق في المستقبل.

وأكد الهندي أن الوفد الفلسطيني طالب بالعودة إلى خرائط اتفاق يناير، مشيرا إلى أن تمسك إسرائيل بما يُعرف بـ"محور موراغ" يكشف عن "استراتيجية تهجير ممنهجة" لسكان القطاع.

وأشار إلى أن القضايا الجوهرية المطروحة على طاولة المفاوضات ما تزال تتعلق بانسحاب الاحتلال من غزة، وضمان إدخال المساعدات، وتقديم ضمانات جدية بعد وقف إطلاق النار.