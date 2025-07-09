القسام: حاولنا أسر جندي لكن تم الإجهاز عليه

القدس المحتلة/سما/

أعلنت كتائب "القسام" أن مقاتليها تمكنوا صباح اليوم الأربعاء، من الإغارة على تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وحاولوا أسر جندي.



وقالت "القسام" في بيان لها: "تمكن مجاهدو القسام صباح اليوم من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، حيث استهدفوا دبابة "ميركفاه" وناقلة جند صهيونيتين بقذائف "الياسين 105"، كما استهدف مجاهدو القسام حفّارين عسكريين بقذائف "الياسين 105"، وبعدها تقدم مجاهدونا صوب جنود العدو واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة وحاولوا أسر أحد الجنود إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك فقاموا بالإجهاز عليه واغتنام سلاحه، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

هذا وأفادت مصادر إسرائيلية بمقتل سائق جرافة متعاقد مع وزارة الدفاع الإسرائيلية في معارك خان يونس.

وفي سياق متصل، قال قيادي في كتائب القسام: "لم يكتب لعملية الأسر اليوم في خان يونس النجاح وسيكون التوفيق حليفنا في قادم العمليات.

واضاف القيادي في تصريحات لقناة الجزيرة أن مجاهدوا القسام في العقد القتالية والكمائن يتربصون بجنود وآليات العدو لإيقاعهم بمقتلة كبيرة.

وتابع: " دك مجاهدونا بعملياتهم الأخيرة هيبة جيش الاحتلال المزعومة ومرغوا أنف جنوده في وحل غزة.

كما صدر عن القسام اليوم، عدة بيانات أعلنت فيها عن عمليات سابقة، جاء فيها:

- "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة راجلة من جيش الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حارة البيوك بمنطقة البلد وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع بتاريخ 24 يونيو 2025".

- بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام استهداف دبابة صهيوينة من نوع "ميركفاه" بعبوة أرضية شديدة الانفجار في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع بتاريخ 04-07-2025م

- بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام استهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة أرضية شديدة الانفجار في شارع "سَرَارِي" بمدينة جباليا شمال القطاع بتاريخ 05-07-2025م

- "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام استهداف جرافة صهيونية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" -بطريقة العمل الفدائي- في منطقة معن جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع بتاريخ 24 يونيو 2025".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد أمس الثلاثاء، أن قواته فقدت 5 جنود خلال عملية عسكرية في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن جنديين آخرين في حالة حرجة، إضافة إلى إصابة 16 آخرين بجروح متوسطة.

وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، يكشف الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر (2023) وخلال الغزو البري لغزة ولبنان 888 عسكريا، بين ضباط وجنود.