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إصابات حرجة وخطيرة دهسا قرب طبرية

الأربعاء 09 يوليو 2025 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات حرجة وخطيرة دهسا قرب طبرية



طبرية/سما/

أُصيب عدد من الأشخاص، بينهم 3 بحالة حرجة، في حادث دهس وقع قرب طبرية، مساء اليوم، الأربعاء.

وأفادت مصادر طبية بأن عددا من المصابين بحالة تتراوح بين حرجة وخطيرة.

وبحسب الطواقم الطبية، أصيب عدد من المشاة جراء تعرضهم للدهس على شارع 77، قرب مفرق بوريا، في منطقة طبرية.

وأضافت الطواقم أن مسعفين قدّموا الإسعافات الأولية في المكان لخمسة مصابين، بينهم ثلاثة في حالة فقدان وعي، وأوضحت أنه سيتم إصدار تحديث لاحق حول حالتهم وخلفية الحادث.

وقالت الشرطة، في بيان أولي، أن الحديث يدور عن حادث سير وليس عن عملية "على خلفية قومية"، وأن جميع الضالعين في الحادث ما زالوا في الموقع.

وأفادت الشرطة بأن الحادث "أسفر الحادث عن عدد من الإصابات بدرجات متفاوتة، تتولى طواقم الإنقاذ معالجتهم في المكان".

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