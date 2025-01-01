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"إسرائيل" تتسلّم شحنة جرافات D9 من واشنطن

الأربعاء 09 يوليو 2025 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تتسلّم شحنة جرافات D9 من واشنطن



القدس المحتلة/سما/

تسلّمت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، شحنة عسكرية جديدة من الولايات المتحدة تضم عشرات الجرافات من طراز D9.

وتستخدم إسرائيل هذه الجرافات في عمليات الهدم والتجريف داخل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن صادقت الإدارة الأميركية مؤخرًا على الإفراج عنها.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان، إن "شحنة من جرافات D9 وصلت اليوم إلى إسرائيل من الولايات المتحدة، بعد أن أفرجت عنها الحكومة الأميركية".

ولفتت وزارة الأمن الإسرائيلية إلى أن "منذ بدء الحرب (على غزة)، نقلت وزارة الأمن إلى إسرائيل معدات عسكرية يزيد وزنها عن 100 ألف طن".

وأضافت أنه "في عملية مشتركة قادتها بعثة المشتريات، وبمشاركة قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي ووحدة الشحن الأمني الدولي، تم استلام وتفريغ الشحنة صباح اليوم في إسرائيل".

وأفادت بأن الشحنة "شملت عشرات الجرافات D9 ومعدات إضافية تابعة للقوات البرية". وأشار البيان إلى أن "المدير العام لوزارة الأمن، أمير برعام، استقبل الشحنة في ميناء حيفا".

وأضاف أن الجرافات "نُقلت عبر عشرات الشاحنات التابعة لوحدة النقل في قسم 'أمون'، وقسم التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا لتجهيزها بأنظمة الحماية الخاصة".

وأظهرت عشرات المقاطع المصورة، في الأشهر الأخيرة، استخدام القوات الإسرائيلية لهذه الجرافات خلال عمليات اقتحامها لمناطق مأهولة في قطاع غزة، وفي تنفيذ عمليات هدم وتجريف للبنية التحتية ومنازل الفلسطينيين، إلى جانب استخدامها الواسع أيضًا في عمليات الهدم بالضفة الغربية المحتلة.

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