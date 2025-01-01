الشرع في رسالة إلى إسرائيل: هناك فرصة سانحة للسلام بيننا ..

القدس المحتلة/سما/

قال شادي مارتيني، الناشط السياسي السوري ، اليوم الأربعاء في فعالية بالكنيست: "التقيت بالشرع مؤخرًا. من بين ما قاله عن إسرائيل: لدينا فرصة كهذه مرة واحدة فقط كل قرن. لن تكون نافذة الفرصة مفتوحة دائمًا'".

في الوقت نفسه، كشف صحافي سوري مقرب من نظام هادي عبد الله قبل أيام عن تفاصيل ما وراء الكواليس بشأن محادثات السلام بين إسرائيل وسوريا.

وفقًا للتقرير، تجري مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وسوريا برعاية دولية وعربية. تطالب سوريا بوقف الهجمات الإسرائيلية والعودة إلى اتفاقية فصل القوات لعام ١٩٧٤. بينما تسعى إسرائيل إلى إنشاء منطقة عازلة.

تستبعد المصادر إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم حاليًا، لكنها تؤكد تسارع الخطوات نحو تفاهمات أمنية تمهد الطريق لاتفاق سلام. وتضع دمشق ثقتها في الوساطة العربية، وتأمل أن يُوقف الضغط الأمريكي والغربي التصعيد الإسرائيلي.