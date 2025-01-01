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ابو سلمية: خلال ثلاث ساعات سيخرج مجمع الشفاء بغزة عن الخدمة

الأربعاء 09 يوليو 2025 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو سلمية: خلال ثلاث ساعات سيخرج مجمع الشفاء بغزة عن الخدمة



غزة/سما/

اعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة د محمد ابو سلمية انه خلال 3 ساعات سيخرج المجمع عن الخدمة تماما بسبب نقص الوقود

وقال في مؤتمر صحفي ان أقسام العناية المركزة والخدج وغسيل الكلى ستتوقف ومئات من المرضى والجرحى سيموتون

وطالب بفتح المعابر وإدخال الوقود خلال الساعات القادمة لتفادي كارثة طبية

وأكد ان المئات سيموتون بسبب انتهاء الوقود في مستشفيات الشمال

واضاف:"الوضع صعب جدا وإصابات الجرحى تتفاقم وسط انتشار الأوبئة".

وقال ان عدم إدخال الوقود سيودي بحياة عشرات الأطفال الخدج في غضون يومين.

وأوضح ان مصير مرضى الغسيل الكلوي والعناية المركزة هو الموت بسبب نقص الوقود.

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