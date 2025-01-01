تصعيد كبير في قتل الفلسطينيين..عشرات الشهداء ونقص الوقود يهدد عمل الشفاء في مدينة غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١١٤ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٩٥ شهيدا منذ فجر الثلاثاء في مختلف مناطق القطاع.

واعلن مشفى الشفاء بغزة انقطاع التيار الكهربائي عن أقسام عديدة منه نتيجة نقص الوقود.

وحذر من كارثة صحية في حال استمرار الأزمة مطالبا بتدخل دولي لإمداد مشافي غزة بالوقود.

مدينة غزة

وارتقى ١١ شهيد منهم طفلان وأكثر من ٣٠ إصابة وصلوا إلى مشفى الشفاء إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة جودة غرب مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة.

ومساء الثلاثاء ارتقى اربعة شهداء ومصابون في قصف خيمة تؤوي نازحين من عائلة زعرب قرب مقر اللجنة القطرية غربي مدينة غزة فيما استشهد خمسة بحي الزيتون جنوب شرق غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء في قصف جوي بالقرب من مفترق حلاوة بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وسط القطاع

واستشهد مواطن ونجله في غارة من الطيران المروحي الإسرائيلي على منزل لعائلة أبو شرخ في دير البلح وسط قطاع غزة

وارتفع إلى سبعة عدد الشهداء في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو نصير شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد الشاب محمد أبو غزالة، متأثراً بجراحه في قصف الاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة، ليلتحق بجميع أفراد عائلته التي ارتقت في بداية الحرب.

وارتقى شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة الخروبي في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي لشقة سكني في بناية حمد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهدت المواطنة عطاف الهباش متأثرة بجراحها جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين أمس بالمخيم الجديد غربي النصيرات وسط قطاع عزة

جنوب قطاع غزة

واستشهد ٦٨ مواطن جراء القصف الإسرائيلي على جنوبي قطاع غزة بينهم ٥٢ شهيدًا في خيام النازحين بمنطقة المواصي و٦ قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية.

وفجر اليوم الاربعاء ارتقى عشرة شهداء بقصف من مُسيَّرة إنتحارية لخيمة عائلة شعبان بمنطقة العطار غرب خان يونس وهم محمد شعبان زكي شعبان وزوجته هبة غازي حسن شعبان وأطفاله الثلاثة: المعتصم بالله ، رؤى وسوار محمد شعبان شعبان ، هدايا أسعد زكي شعبان ، إيمان عوني مصطفى شعبان والشقيقان محمد ومحمود رمزي دياب شعبان وريماس رمزي دياب شعبان.

وارتقى شهيدان بقصف خيمة بحي البراق بمنطقة النمساوي غرب مدينة خان يونس وهما نائل سمير النجار و سناء عيسى مطاوع القدرة .

واستشهد سبعة مواطنين ومصابون في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين بالقرب من منطقة العطار غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة عُرف منهم :محمد شعبان ، عبدالله محمد سليمان رشوان، فضة مصعب أبو صلاح

وكان جيش الاحتلال استهدف عشر خيام على الاقل خلال ال٢٤ ساعة بينهم خيام تووي عدد من الاسرى المحررين من الضفة والذين استشهد ستة منهم.

احصائيات الصحة

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٥٢ شهيد منهم ٣شهداء انتشال ، و ٢٦٢ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٧٥٧٥ شهيد و ١٣٦٨٧٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٧٠١٣ شهيد ٢٤٨٣٨ اصابة).

واستشهد ٨ مواطنين واصيب ٧٤ من طالبي المساعدات قرب المراكز الأمريكية ما رفع العدد منذ بداية عملها إلى ٧٦٦ شهيد و ٥٠٤٤ اصابة.