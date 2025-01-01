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الحكم على رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي 14 عاما في قضية “التآمر على أمن الدولة 2”

الثلاثاء 08 يوليو 2025 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي 14 عاما في قضية “التآمر على أمن الدولة 2”



تونس/سما/

قضت محكمة تونسية، الثلاثاء، بسجن رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي 14 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة 2″.
وأفادت وكالة الأنباء التونسية بأن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكاما في قضية “التآمر على أمن الدولة 2″، شملت السجن 14 عاما للغنوشي، و12 عاما لكل من رئيس المخابرات التونسية الأسبق محرز الزواري، ورئيس فرقة حماية الطائرات الأسبق بمطار تونس قرطاج الدولي عبد الكريم العبيدي، والقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز، ورئيس بلدية الزهراء بولاية بن عروس ريان الحمزاوي.
وبجانب الأحكام السابقة التي صدرت بحق متهمين موقوفين، صدرت أحكام بالسجن 35 عاما بحق متهمين بحالة فرار، بينهم رئيسة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، ونجل راشد الغنوشي معاذ الغنوشي، والقياديين بحركة النهضة عادل الدعداع ورفيق عبد السلام.

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